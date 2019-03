Bordet reclamó que haya compromiso y tolerancia durante la campaña electoral

"Piense como se piense, es importante que las ideas se expresen, porque de eso se trata la democracia, de tolerar a quien piensa diferente y tener ese compromiso por quien más lo necesita", sostuvo ayer el gobernador, Gustavo Bordet . El mandatario recorrió el Departamento San Salvador y tomó contacto con vecinos, trabajadores y estudiantes de la zona.





Allí desarrolló una intensa agenda en General Campos y la cabecera departamental, donde entregó una ambulancia y aportes a entidades civiles, centros de estudiantes y clubes. Junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, tomó contacto con emprendedores y artesanos, y con familias de la zona, y recorrió obras viales de la planta urbana de San Salvador.





"Estamos cumpliendo los mandatos que nos confirió el pueblo entrerriano. No nos ha sido fácil gestionar todo este tiempo, tuvimos muchas dificultades pero nunca nos quejamos, hicimos lo que correspondía", afirmó el mandatario.





"Nuestra presencia en el norte entrerriano forma parte de una agenda institucional que llevamos adelante durante todo el tiempo de gestión, porque las elecciones pasan y los problemas quedan y después de los comicios los intendentes seguirán al frente de los municipios, el senador en la Cámara alta y yo seguiré en la Gobernación hasta cumplir los mandatos que nos confirió el pueblo entrerriano. Hay que honrar ese trabajo todos los días y cumplir con la palabra empeñada".





Sostuvo luego: "El desafío que se presenta para el futuro es poder seguir trabajando de la misma manera y ojalá, si así lo deciden los entrerrianos, podamos seguir haciéndolo junto al equipo local de gobierno".





El gobernador dijo que San Salvador es un Departamento ejemplo en la provincia. "Se trabaja articuladamente entre los dos intendentes cabeceras de Departamento, donde todos los funcionarios tiran para el mismo lado, entonces la cosa se simplifica muchísimo", afirmó.





"Porque este es el camino, de trabajar articuladamente, con objetivos comunes y cumpliendo con la palabra que le dimos a los vecinos cuando nos eligieron para ocupar un cargo público", concluyó el mandatario.





Jóvenes comprometidos

Bordet se refirió a los jóvenes de los centros de estudiantes de las escuelas Nº 45 Félix Meyer y Nº 2 Francisco Ramírez que recibieron aportes en el marco del programa Elegimos Participar que promueve el gobierno entrerriano. "Poder compartir con los centros de estudiantes este programa que se impulsa desde el Ministerio de Desarrollo Social significa reconocer a nuestros jóvenes que se animan a participar, a comprometerse con la comunidad educativa para llevar adelante también una tarea formativa, más allá del estudio".





Recordó que fue profesor durante 14 años en una escuela pública de Concordia: "He pasado las mejores mañanas de mi vida dando clases porque haciendo el balance final, aprendí más de lo que enseñé. Lo que mis alumnos me enseñaron es algo que he incorporado en mi vida".





Y destacó: "En Entre Ríos hay jóvenes, estudiantes, que se comprometen con su comunidad educativa, con su provincia y, piensen como piensen, es importante que esas ideas se expresen porque de eso se trata la democracia, de tolerar a quien piensa diferente y tener ese compromiso por quien más lo necesita, sea la comunidad educativa o cualquier compañero o vecino", sostuvo.