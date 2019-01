Las obras, que beneficiarán a productores de la cuenca lechera del departamento Nogoyá, corresponden al puente y aliviadero sobre arroyo Don Cristóbal y acceso, tramo Nogoyá - El Pueblito, con un presupuesto oficial de 123.212.481,91 pesos. Las empresas que se presentaron son Norvial Servicios S. A.; Lemiro Pablo Pietroboni y Luis Losi S.A.





Al respecto, Bordet sostuvo que "los puentes tienen una importancia determinante en nuestra provincia" y mencionó "el planteo que unánimemente hicieron los cuatro legisladores del departamento Nogoyá porque es algo que se venía demandando desde hace mucho tiempo".





Destacó también que "la provincia tiene una modalidad de contratación que tiene que ver con estándares y normas de transparencia que hace que cualquier empresa pueda ver on line los pliegos, presentarse y cotizar. El que compitan tres empresas, o a veces más, significa disponer de mejores precios para la provincia y pagar lo que corresponda".





Se refirió también a "la situación urgente de más de 20 puentes, y de muchísimos otros en calidad de precariedad". Recordó el planteo que oportunamente se hizo a Vialidad Nacional para la reconstrucción totalizadora de los puentes en Entre Ríos a través de un crédito internacional, el organismo nacional solicitó que lo asuma la provincia.





"Ante la demora y que la situación empeorara en la zona de Don Cristóbal, también por la recurrencia de lluvias y crecidas, nos pusimos rápidamente de acuerdo con Alicia Benítez y priorizamos hacer el de Don Cristóbal mientras esperamos, que nos puede llevar todo este año, la operatoria BID", sostuvo.





Precisó que "se asignaron para esta obra el 100 por ciento de recursos de Vialidad y el Tesoro de la provincia. Acá estamos haciendo la obra tal cual lo prometimos", concluyó.





También estuvieron el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez y los legisladores Beltrán Lora, José Allende, Daniel Koch y Fuaz Sosa. También asistieron representantes de las empresas constructoras.



Puentes nuevos



El proyecto ejecutivo de los puentes prevé la construcción de un puente principal de 100 metros de largo parcializados en 5 tramos de 20.



La superestructura se resuelve en función de un tablero de hormigón de perfil rural con un ancho de calzada de 8.30 metros de ancho, y dos veredas de 0.60 metros sustentados en cuatro vigas de hormigón pretensado por tramo.



La infraestructura – falso estribo y pila – está compuesta de tres pilotes columnas unidas por un cepo superior. Las columnas serán de 1,20 metros de diámetro prolongándose como pilotes excavados in situ de igual diámetro hasta la cota de fundación.



En tanto, el puente aliviador tendrá una extensión de 80 metros, parcializados en cuatro tramos de 20 metros. La superestructura e infraestructura es igual a la antes descripta en el puente mayor.



Por último, como complemento del proyecto, se contempla la construcción de accesos a los puentes descriptos. Conformándose con la incorporación de una calzada de ripio ancho variable y sobre ésta se construirá una capa de base de material calcáreo y una subrasante de suelo común con compactación especial de idénticas dimensiones que al manto superior. Además, se realizarán banquinas de suelo común de ancho variable, y como base de este perfil estructural, un terraplén de suelo común con compactación especial. Así mismo, se prevé la incorporación de barandas metálicas para defensa de terraplén y señalización vertical.



Ante la falta de repuesta de la Nación para ejecutar puentes cuya reconstrucción había comprometido, el gobierno provincial encaró con recursos propios los procesos licitatorios para realizar las obras.





Extinción de dominio





Al ser consultado sobre el DNU del gobierno nacional que dispone la extinción de dominio, el gobernador explicó: "Este tema en la provincia ya se viene instrumentando, y de hecho la Justicia entrerriana está varios pasos adelante de la Justicia nacional. He sido crítico muchas veces del accionar del Poder Judicial, pero en esta situación en Entre Ríos esto se cumple y realiza".





En este sentido, aclaró: "La medida (por el DNU) es importante, pero no resuelve los problemas de fondo como lo es la alta inflación, las altas tasas de interés, la recesión y los despidos que se están produciendo. Temas en definitiva que me preocupan seriamente".





Cruces con la Nación





Con respecto a la polémica por la falta de construcción de viviendas para inundados, y tras los cruces entre el titular del IAPV y funcionarios nacionales, el gobernador Bordet dio su opinión. "todos estos temas surgen a partir de algunos análisis y publicaciones que a mí no me corresponden evaluar. Quienes tenemos responsabilidad de gobierno y los funcionarios del Gobierno nacional, tenemos que estar abocados a la emergencia y a resolver los problemas de la gente. Y no echarnos culpas. Lo más fácil siempre es echarle la culpa al otro", resaltó.

Dicho esto, ejemplificó lo sucedido con los puentes en el departamento Nogoyá. "Para mí hubiese sido mucho más fácil echarle la culpa a Vialidad nacional por no hacer los puentes, pero en lugar de eso decidimos hacer las obras".