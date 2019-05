El mandatario precisó que en el marco del plan de revalorización de edificios históricos que lleva adelante el gobierno incluirán el proyecto para restaurar la fachada del edificio de la biblioteca gualeya.



"Nuestro sentido de pertenencia nos forja como entrerrianos y nos fortalece. Trabajamos para garantizar el cuidado de patrimonio cultural de nuestra provincia", explicó el mandatario junto a los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Planeamiento, Luis Benedetto, y el director departamental de Escuelas, Martín Muller.



El proyecto para restaurar la fachada de la Biblioteca Popular Carlos Mastronardi, de Gualeguay, se sumará a las que ya se realizaron o están en ejecución, como la plaza Mansilla, el Museo de Casa de Gobierno, la restauración de la capilla San Miguel o la restauración de la fachada de Casa de Gobierno. Además, se invierte en otros edificios públicos como el ex hospital justo José de Urquiza, en Federal, y en la ex central Caseros de Concepción del Uruguay.



El gobernador dijo estar "asombrado, sorprendido, por el continente que es el edificio y por el contenido que son los libros que están en la biblioteca y las personas que integran la comisión directiva de la institución, porque de algún modo significa rescatar la cultura, el patrimonio arquitectónico, nuestras costumbres y valores gualeyos, pero como entrerrianos también".



Detalló que es una biblioteca "donde puede verse reflejada buena parte de la historia de la provincia y es un orgullo que existan instituciones de esta naturaleza en la provincia. Por eso, cuando la presidenta me invitó en la visita anterior a Gualeguay a venir a la biblioteca, gustosamente accedí porque vale la pena conocer esta parte que a veces no está revelada para todos los entrerrianos pero que merece ser conocida".



Respecto a la Sociedad de Escritores de Guayleguay, destacó que "representa lo prolífica que ha sido esta ciudad en cuanto a autores de distintos géneros literarios; compartir con ellos vivencias, historias, anécdotas y pensar a futuro qué acciones podemos desarrollar en conjunto desde la provincia con la institución, nos abre un camino interesante con el objetivo de difundir nuestros valores culturales y nuestros autores".



Bordet mantuvo un encuentro, entre otros, con el médico, pensador, escritor y poeta, Eise Osman, con la cuentista Elsa Serur de Osman, y con Alcira Irene González de Carboni "Tuky":



Por su parte, la presidenta de la cooperadora, Luisina Viviani, dijo que el hecho de que el gobernador visite la institución significa "poner en valor a todas las personas que han pasado por acá para que este lugar esté como está, agradecidos".



La biblioteca Mastronardi fue fundada en 1891 y su actual edificio, que cuenta con dos plantas donde se pueden apreciar anaqueles de cedro europeo macizo y escaleras con mármol italiano, data de 1912. En 1953, el Ministerio de Educación de la Nación la declaró Biblioteca de Primera Categoría.



Otras obras en edificios históricos



En materia de edificios educativos históricos, se finalizaron las obras en la escuela 25 de Mayo y Pueyrredón, de Paraná; del colegio Vélez Sarsfield, en Concordia, y del Laprida, en Víctoria. Asimismo, con un 80 por ciento de ejecución, avanzan los trabajos de recuperación integral del colegio nacional Luis Clavarino, en Gualeguaychú.



También se han realizado diferentes trabajos en las instalaciones de salud y educativas del complejo Escuela Hogar, de Paraná, que permite mejorar la infraestructura, al tiempo que recuperar este espacio emblemático para la ciudad y la provincia. Allí además se está ejecutando la recuperación de la antigua casa del director, que será destinada al nuevo museo Eva Perón. Además, se avanza con la recambio de techos del museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano.