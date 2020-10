El mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Cambiemos, Domingo Maiocco, participó de la apertura de sobres de la obra de la circunvalación de la ciudad, necesaria por su conexión con la ruta 11 para el corredor bioceánico, y entregó la resolución de adjudicación de la obra de ampliación de la red de distribución de gas natural que proveerá del servicio al parque termal y a diversos barrios de la ciudad.

“Tenemos que estar todos unidos en momentos en que nos apremia la pandemia, pero también poder tener la garantía de que el productor pueda desarrollarse; el comerciante pueda ejercer su profesión, el trabajador pueda crecer; y el estudiante pueda cumplir con el sagrado derecho a la enseñanza pública”, dijo Bordet.

“Esto es nuestra provincia de Entre Ríos y no nos vengan a distorsionar con cuestiones que son totalmente ajenas a nuestro acervo, a nuestro pensamiento; es lo que practicamos absolutamente todos los días, con trabajo, con responsabilidad y con compromiso”, subrayó.

Agregó en ese mismo sentido: “Siempre hemos mantenido una relación de diálogo y de respeto; y no sólo con intendentes y presidentes de comunas o juntas de gobierno, lo hemos hecho con toda la sociedad civil, con todas las instituciones; y hemos respetado a rajatabla lo que nuestra Constitución de la provincia y la nacional establecen”.

En ese marco, dirigiéndose a “algunos sectores que, de manera aislada, dicen que peligra el derecho a la propiedad privada en la provincia de Entre Ríos", arremetió: "Nunca como gobernador voy a permitir que se viole el derecho a la propiedad privada que está consagrado en nuestra Constitución nacional y provincial y en todas las leyes concordantes con ese tema”.

“Siempre lo hemos defendido, y lo he dicho hasta el cansancio, pero parece que hay algunas familias en esta provincia que no escuchan o escuchan lo que quieren escuchar. Nosotros hemos defendido a rajatabla lo que significa el derecho a la propiedad privada; y que los conflictos familiares los arreglen entre las familias en los juicios sucesorios y no involucren al Estado para sacar una tajada o un beneficio en provecho propio, como lo han hecho en reiteradas oportunidades”.

En Victoria el gobernador de Entre Ríos participó de la apertura de sobres de la obra de la circunvalación de la ciudad, que contempla la reparación mediante bacheo de los tramos: variante ruta provincial 11-ruta provincial 26 y rotonda ruta nacional 174. Se trata de una obra que pertenece al corredor bioceánico con conexión con Chile y es una de las rutas principales del Mercosur. Tiene un presupuesto de 268.560.148 pesos.

En esa oportunidad, Bordet señaló que “este tipo de actos, más allá de lo simbólico, también nos hacen avanzar en una agenda común de trabajo, para poder desarrollar acciones que tengan que ver con mejor calidad de vida, con progreso y con solucionar problemas estructurales de vieja data de las ciudades".

En cuanto a la apertura de sobres para la derivación por la ruta 11, que es la circunvalación de Victoria, advirtió: “Son grandes inversiones para la provincia, como también estamos haciendo otras obras viales en el territorio".

"Hoy dimos un paso importante con la apertura de sobres, donde hay cinco empresas que cotizaron y esperemos poder tener en marcha la obra a principios del año que viene", acotó.

Por otra parte, se entregó la resolución de adjudicación de la obra de ampliación de la red de distribución de gas natural – etapa II, III y IV, que proveerá gas natural a las termas y a diversos barrios.

Además, se hizo saber a través del Ministerio de Producción que se encuentra en tramitación un ANR del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación por 40.000.000 de pesos, en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales,