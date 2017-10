El gobernador Gustavo Bordet emitió su voto en Concordia, pasadas las 9.30 y tras cumplir con el deber cívico dialogó con los medios de prensa.





Señaló que "es una elección que no trasciende porque como no se renueva ni presidente, ni gobernador, ni intendente, mucha gente piensa que no es importante; sin embargo sí lo es porque de esto dependen las autoridades que nos representaran en el Congreso de la Nación".





Bordet indicó que "todas las elecciones son importante porque dejan un mensaje del cual uno aprende".







Tras ser consultado sobre la influencia que tendrá la opinión pública los hechos acontecidos en los últimos días - la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado- el gobernador de Entre Ríos remarcó que "sin dudas la realidad se traduce en el voto".De todas maneras, el análisis de los votos "lo harán los analistas, en mi caso me toca protagonizar la realidad todos los días, resolviendo las dificultades que se presentan y planteándonos nuevos desafíos de gestión", indicó Bordet.







El mandatario provincial comentó que inmediatamente emprendería su regreso a la ciudad de Paraná donde aguardará en la sede del partido Justicialista los resultados y además "mañana debo comenzar muy temprano porque créanme que las elecciones pasan pero los problemas quedan y hay que resolverlos".