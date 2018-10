Bordet juntó a su tropa y les confirmó que aspira a ir por otro mandato

El mandatario provincial explicó: "Como en la vida hay ciclos, y hay ciclos que se terminan y cuando un ciclo se termina hay que entender que hay que dejar paso a alguien que pueda hacer las cosas mejor".





En cuanto a su proyecto político, manifestó: "después de mi reelección no hay ninguna especulación política , porque nadie puede decir que voy a estar especulando con otra posible reelección cuando no la tengo".

"Esto permitirá poder hacer una verdadera reforma política, una verdadera transformación política que posibilite que haya cuadros emergentes en el peronismo y en partidos afines" para la renovación. En el encuentro confirmó: "Yo aspiro a otro mandato, el que va a ser el último, no tengo posibilidad de otro mandato".





También dijo sobre la gestión: "Hay que darle un impulso decidido a cada una de nuestras gestiones y poder cumplir con los objetivos que tenemos para este año y para el próximo, tanto en lo institucional y en lo político, porque el 2019 será un año de mucha gestión, pero también delineando, desde lo político, una propuesta para el año próximo y por supuesto, con mucha tranquilidad porque falta mucho".





Al hablar con los medios de prensa, hizo saber: "Lo básico de hoy es el compromiso del trabajo articulado y poder cumplir con nuestros compromisos en todos los pueblos y también desde lo legislativo; para de cara a la sociedad, llegar con nuestros programas, nuestros proyectos y nuestras obras que se desarrollan a lo largo y a lo largo de Entre Ríos".





Sobre el Presupuesto 2019 que se debate en el Congreso: "No me gusta en lo absoluto, porque muestra un recorte muy grande en partidas esenciales como salud, donde hay muchos programas que se están cayendo; además, restringe la obra pública prácticamente, a cero y lo mismo ocurre con los programas de Viviendas. Es un presupuesto que está destinado a ser una exposición contable, más que un plan de gobierno".





Dicho esto, remarcó: "Entendemos, que necesariamente, un Gobierno tiene que tener presupuesto y lo peor que podría ocurrirle a la Argentina, sería contar con una herramienta como el Presupuesto, que no nos gusta y no lo compartimos, pero pensamos que sería mucho peor que no se apruebe porque esto significaría tener un Presupuesto reconducido, es decir, un 10 por ciento sobre la base del anterior; y eso sí, sería un ajuste feroz y despiadado. Entonces elegimos este mal menor, que es acompañarlo pero del cual no nos hacemos responsables de la ejecución porque de eso tiene que hacerse cargo el Gobierno Nacional. Nosotros solo le damos las herramientas".









El gobernador Gustavo Bordet encabezó el acto en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná donde trazó una serie de puntos vinculados con su gestión y los proyectos de gobierno como también políticos. Entre ellos referenció que buscará la reelección.