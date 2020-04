Bordet instó a tener actitudes de grandeza personal y partidaria para superar la crisis por la pandemia

El gobernador Gustavo Bordet habló de diversos temas que afectan a la provincia a raíz de la cuarentena por el Coronavirus. En ese marco, instó “a tener actitudes de grandeza, desde lo político y desde lo individual” y a “trabajar todos juntos para el bien común, con mucha generosidad, deponiendo actitudes personales y partidarias”.

En lo que refiere a salud, Bordet indicó que los hospitales públicos estarán abocados a la atención de pacientes con Covid-19, con lo cual los sanatorios privados atenderán a la población con el resto de los síntomas y las patologías. “Este esquema nos permite tener liberados los efectores público para trabajar con los pacientes con Covid", indicó Bordet.

A su vez comentó que en los hospitales públicos está previsto un circuito de las personas con Covid-19, totalmente independiente del resto del nosocomio, para evitar el contacto con las personas que no lo tienen. "Este protocolo fue armado durante este tiempo para evitar después contagios intrahospitalarios", agregó.

Reconocimiento

Respecto al reconocimiento económico para el sector salud, el gobernador dijo que se dispuso de una "bonificación a las personas que están al frente de la pandemia en el sector de salud, de la misma manera que para las cocineras que trabajan en los comedores escolares y que preparan 22.000 raciones diarias que se distribuyen en toda la provincia y para los policías que están realizando los controles en calles y rutas".

Excepciones a la cuarentena

En otro orden, respecto a los sectores que no estuvieron incluidos en las 11 actividades que el gobierno nacional habilitó para trabajar en esta etapa, señaló que “quedaron pendientes algunas actividades como las que tienen que ver con las profesiones liberales, abogados, contadores, escribanos, agrimensores, donde cada colegio mandó un protocolo para poder trabajar. Nosotros lo trabajaremos con el comité de emergencia provincial y luego se evaluará en Nación. Entendemos que las próximas etapas vendrán por ese lado. Como lo dijo el ministro de Salud de la Nación y los especialistas en salud, en algún momento en forma paulatina y progresivamente las actividades van a ir desarrollándose. Comprendo que hay mucho temor en la población, pero hay actividades que están autorizadas y que deben realizarse siempre y cuando sean de acuerdo al protocolo y control; si no es así automáticamente se anulan”.

Asimismo, consideró que teniendo en cuenta que en la provincia no hay casos de circulación activa, “hay lugares, pequeños pueblos y zonas rurales, que por ahí deben tener una mayor flexibilización. Lo hemos conversado y sin duda será evaluado en las etapas que vienen, pero para eso también es importante ponernos de acuerdo con los intendentes para ejercer el control del cumplimiento de los protocolos, porque son ellos quienes tienen el control de autorizaciones municipales, son los que habilitan, clausuran y controlan, pero siempre está la policía para actuar en apoyo”.

Sectores más afectados

Por otro lado, al mencionar a los sectores más afectados, se refirió al sector turismo en particular, hotelería y gastronomía. “Hay ciudades como Federación donde las termas son municipales y el 40 por ciento de los ingresos del municipio es por la entrada a las termas. Esto provoca un perjuicio muy grande, por lo que hay trabajar fuertemente para ver cómo se recompone esta situación". "Nosotros en la provincia para estas actividades que han estado cerradas hemos postergado el cobro de impuestos y hay estímulos a través de créditos que cubren una nómina salarial; y estamos gestionando con el Consejo Federal de Inversiones para en la etapa que viene ver cómo se reconstruye el capital de trabajo con tasas mínimas y períodos de gracia amplios", subrayó en declaraciones formuladas a Radio 9, de Concepción del Uruguay.

Destacó que "el sector productivo, agro, ganadería, producción primaria, ha seguido trabajando porque produce alimento. Sí ha sido afectada una parte importante de la industria, y mucho más el sector del comercio".

Para los sectores afectados, recordó que "hemos generado en la provincia diferimiento de impuestos; y hemos acordado con el Banco de Entre Ríos, el otorgamiento de 1000 millones de pesos en préstamos en dos líneas, una de 600 y otra de 400 millones para, en un caso pagar nóminas salariales completas, y en otro caso para poder estructurar capital de trabajo. Por otro lado estamos, estamos gestionando ante el CFI una línea de crédito especial para el sector turístico para la construcción de capital del trabajo cuando vuelva la actividad”.

Al detallar los beneficios de estos préstamos, precisó en cuanto al banco, que “son créditos al 24 por ciento, seis meses de gracia y un año para pagar; teniendo en cuenta que la inflación está en 48 por ciento, es la mitad del proceso inflacionario anual. Y las tasas del CFI son muchos menores, muy bonificadas y subsidiadas, donde siempre hemos trabajado con distintas líneas de inversión y estamos trabajando para presentar la solicitud lo más pronto para llegar a estos sectores”.

En cuanto al incremento de los costos de algunos productos, Bordet indicó que desde la provincia se clausuraron industrias y comercios que están con sobreprecios notorios. En ese sentido, se refirió al control que también pueden llevar adelante los municipios desde donde también se advirtió que había sobreprecios. En ese sentido, destacó la labor de los intendentes. "Los intendentes de Entre Ríos han estado a la altura de las circunstancias", remarcó.

Actividad portuaria

Luego se refirió a la actividad portuaria, el mandatario precisó que "la actividad está autorizada, los barcos están con tripulación perfectamente cuarentenada que desde hace tiempo están circulando en Argentina y esto requiere un control estricto. La tripulación no toma contacto con tierra ni con los trabajadores. El protocolo que se llevó en Concepción del Uruguay fue ejemplo. De ahí se utilizó para aplicar en todos los puertos de la Argentina. Se hizo de manera impecable. El juez federal estuvo controlando personalmente los protocolos", remarcó.

Estigmatizaciones

En ese marco, instó a "no tener miedo ni estigmatizar porque ha ocurrido que a muchas personas que han estado infectadas se las estigmatizó y se las aisló desde lo social, y la verdad que es un persona que tiene una enfermedad que en la mayoría de los casos se cura. Hay que dejar de lado estas estigmatizaciones. Hay que tener cuidado, ser precavido en el control y no negarse a lo que tenga que ver con el sustento y la fuente de trabajo de muchas personas. Si se hacen las cosas bien, no hay porque tener miedo", insistió.

Economía

Bordet dijo que "la situación es muy crítica. Esta pandemia afectó al mundo entero". En ese sentido, mencionó la caída del precio del petróleo registrado este lunes. "Estamos asistiendo a una situación que nadie podía imaginarse tan sólo un mes de atrás. Es decir, vamos a una crisis global de la economía y que tendrá impacto en la Argentina. Hoy cuantificarlo es imposible, pero sí lo que se puede hacer es tomar medidas. Por ejemplo, el Presidente en la reunión de la semana pasado planteó una salida de renegociación y de reestructuración de deuda que nos permita, por lo menos en el corto plazo, una espera de tres años para generar las condiciones para hacer frente a los compromisos con una reducción importante".

En ese marco, se refirió a la crítica situación económica y al cambio que habrá en el comportamiento de las personas. Dicho esto, destacó las inversiones que el gobierno provincial hizo en materia sanitaria, hospitalaria y alimentarias, entre otras. "Pero obviamente tenemos una dificultad financiera muy grande porque la recaudación cayó fruto del desplome de la actividad privada. Esto nos obliga a repensar en un nuevo modo de trabajar. La economía puede estar mal, pero en algún momento se recuperará. La salud cuando se pierde no se recupera más", insistió.

"En el mientras tanto tenemos que trabajar todos juntos para el bien común, con mucha generosidad, deponiendo actitudes personales y partidarias. Lo digo desde lo político, pero también desde lo social. Aquí hay que tener actitudes de grandeza, desde lo político y desde lo individual desde muchas acciones porque siempre aparecen los vivos que suben los precios y que quieren aprovecharse de la situación. Hay cosas que son políticas de Estado y que corresponde a todo el país, independientemente del partido político que gobierne", remarcó.

Cuasimonedas

Más adelante, aseguró que "hoy estamos garantizando el pago de sueldos, con mucho esfuerzo”, pero descartó que se vaya a emitir algún tipo de cuasimonedas. "No vamos a emitir cuasi moneda bajo ningún punto de vista”, señaló y agregó que “disponemos de otras fuentes de financiamiento. Hemos tenido el acompañamiento de la Nación en forma inmediata y permanentemente estamos trabajando junto con el gobierno nacional que nos viene ayudando mucho en este sentido también; y no sólo a Entre Ríos sino a todas las provincias. Y también lo estamos haciendo con los intendentes, tomando contacto con ellos y les garanticé a los que tengan dificultades para pagar salarios que vamos a estar ayudando, trabajando para que se paguen todos", sostuvo el gobernador.