Bordet inauguró un nuevo edificio escolar en Maciá

"Un edificio nuevo genera una fuerte identidad en una comunidad educativa. Cumplimos y seguiremos cumpliendo con las obras comprometidas", afirmó el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar el nuevo edificio de la escuela secundaria N° 2 José María Paz, de Maciá.El edificio demandó una inversión de 27,5 millones de pesos y beneficiará a más de 400 alumnos.Junto a los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Planeamiento, Luis Benedetto; además del secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; los diputados Ricardo Troncoso; el senador Hector Blanco y Juan Navarro; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó; la directora de Vialidad, Alicia Benítez; el presidente IAPV, Marcelo Casaretto y su esposa Mariel Ávila, el gobernador llegó al nuevo edificio escolar, donde fue recibido por el intendente local, Román Troncoso, y el director de esa institución, Daniel Franzot.Bordet recordó durante el acto, que fue profesor durante 14 años "en mi ciudad y no teníamos edificio hasta que tuvimos uno nuevo", para luego mencionar: "Los edificios son como continentes que albergan un contenido, que es toda la comunidad educativa. Es necesario tener una buena comunidad educativa dentro de un buen edificio porque esto mejora sin duda las condiciones para desarrollar el aprendizaje".En ese marco, afirmó que "el hecho de haber bregado, imaginado, soñado con un edificio nuevo da también una fuerte identidad que se genera en una comunidad educativa y eso redunda después en ir alcanzando la excelencia en educación"."Cuando hablamos de una comunidad educativa, no solo hablamos del pasado, de esa comunidad de quienes reclamaron con justicia una obra que necesitaban y tampoco del presente, también hablamos del futuro, de los que van a venir y de los que se van, porque los ex alumnos cuando dejan en su último año y pasan a ser ex alumnos es algo que marca para siempre el hecho de haber estado en un establecimiento y fundamentalmente haber sido protagonista de este gran cambio , por eso mi más sinceras felicitaciones a todos", continuó "Porque a esta obra no la hace el gobierno, sino ustedes", completó.Al dirigirse a los estudiantes del establecimiento, les deseó "éxitos, ustedes son el motivo por el cual estamos aquí, no existiría una comunidad educativa sin los estudiantes. Aprovechen este tiempo que tienen en el colegio para capacitarse, poder egresar y poder volver siempre se vuelve a la escuela que nos enseñó y no educó".En la oportunidad, el mandatario firmó el decreto por 2 millones de pesos para pavimentar las cuadras que rodean la escuela. Además el contrato para bacheo y pavimentación de la ruta 30 por 35 millones.También entregó aportes para emprendedores por casi 300 mil pesos, y equipamiento de cocina para la escuela.El mandatario trajo a colación entonces, el requerimiento del intendente acerca de la "necesidad de pavimentar como obra complementaria las calles y en esa oportunidad le dije que la única forma que podemos hacerlo rápido es si lo hacemos en conjunto. Es por eso que hoy hemos firmado que la provincia provee los materiales y la municipalidad la mano de obra para rápidamente tener pavimentado el perímetro de la escuela que es tan necesario para darle un contexto a este hermoso establecimiento".Más adelante, recordó también que "en otra visita anterior había estado recorriendo la escuela agrotécnica N º 51, que es una escuela, como todas las agrotécnicas que son orgullo de Entre Ríos porque vivimos en una provincia agroindustrial y todas nuestras cadenas de valor tienen importancia superlativa y que nuestros jóvenes se puedan formar con una salida laboral aplicada a estas cadenas de valor garantizan que esta población rural que tenemos en Entre Ríos se sostenga"."En esa oportunidad había venido porque habíamos cedido 80 hectáreas para hacer las prácticas en el campo que está en Guardamonte. Ahí había comprometido el hecho de poder ampliar una de las salas que sirve de alojamiento", contó.Dijo que "había que hacer una Ley para poder llevar adelante la obra; hoy la ley está, el proyecto está terminado y quiero decirles que en los próximos meses vamos a estar licitando ese compromiso que habíamos hecho con la escuela Nº 51, porque no es que termina una obra y después hay que esperar a que venga otra, hay que trabajar fuertemente"."Nos entusiasma trabajar en proyectos y de esta manera, complementándonos, la comunidad educativa, el gobierno, el municipio y poder hacer entre todos poniendo la parte que nos toca lo mejor para todos", aseguró.En otro orden, se refirió a del acceso "que en intendente me la había reclamado durante largo tiempo, que es el acceso por la ruta 39 pasando por Gobernador Sola, que estamos hoy dando inicio, para eso hemos firmado con la empresa contratista la obra. También, terminada esta etapa, comenzaremos con otra etapa de la ruta 6".En el acto, el intendente de Maciá, Román Troncoso, dio la bienvenida a las autoridades y al público presente, y dijo que "es un verdadero orgullo que esto se haya podido plasmar en la realidad"."Esto forma parte de una lucha, en el buen sentido de la palabra, de los alumnos que en su momento marcaron el camino de que la escuela necesitaba nuevas instalaciones", dijo el jefe comunal y agregó que se concretó "gracias a las gestiones de los legisladores, de los directivos, del personal docente y no docente, y de los alumnos", y porque "tenemos un gobernador que escucha y que ha sabido interpretar la realidad y la necesidad de esta ciudad".Se trata de un nuevo edificio construido en dos plantas, con nueve aulas, salón de usos múltiples, área de Gobierno, galerías, patio, espacio para talleres, sanitarios y ascensor adaptado para personas con movilidad reducida. La inversión del gobierno provincial fue de 27.566.478 pesos.En el acto también participaron el senador provincial Héctor Blanco; los diputados provinciales Ricardo Troncoso y Juan Navarro; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; y el responsable del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) Marcelo Casaretto.