Bordet inauguró el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón de Paraná

“Hay objetivos que son superiores y que no puede ser contradictorios con ningún objetivo individual. Hacia ahí vamos y este museo es un escalón más en este camino para construir esta provincia y esta nación que todos queremos, y es la esperanza que tenemos depositada para los meses que vienen”, afirmó el primer mandatario entrerriano.

El 22 de agosto de 1951 es conocido como el día del Renunciamiento Histórico, aquel día la CGT frente a una multitud pedía que Evita formara parte de la fórmula junto a Perón, pero su mensaje sin negarse directamente dejaba en claro que no podía aceptar, su frase finalizaba así, “hoy digo que prefiero ser Evita porque, siendo Evita, sé que siempre me llevarán muy dentro de su corazón”.

Conmemorando este aniversario, el primer mandatario junto a la sobrina nieta de Evita, Cristina Álvarez Rodríguez, y el vicegobernador Adán Bahl, inauguró el Museo ubicado en dependencias de la Escuela Hogar de la capital entrerriana.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador expresó que el museo –que estará abierto al público de martes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 14 a 18- "es fruto de un trabajo articulado que se realizó y atravesó a distintas área del gobierno y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Todos pusieron mucho amor, mucha dedicación para que hoy podemos estar aquí, inaugurando este museo”.

Además, hizo un especial agradecimiento a la sobrina nieta de Evita por estar presente en el acto, a su esposa Mariel “que fue la que me llevó la idea y articuló el trabajo entre los distintos estamentos de gobierno para poder llevar a buen puerto la obra”, y a todos “los militantes anónimos que velaron y custodiaron los elementos que están expuestos en el museo porque cuando la intolerancia llegó a la Argentina en sucesivas oportunidades, cuando vino la revolución fusiladora, cuando llegaron dictaduras y cuando vinieron también algunos gobiernos democráticos intolerantes, se trató de destruir y de borrar todo vestigio que recuerde a las políticas sociales del peronismo”.

“También decir que esta hogar escuela, este predio, este complejo, resulta histórico. Se comenzó a construir el 2 de marzo de 1950 y Eva Perón vino a supervisar las obras de este hogar escuela que en esa época fue mucho más que una institución educativa”, dijo el mandatario y acotó que actualmente en este predio convive “la educación pública, salud, a través del hospital Palma que cuida a nuestros abuelos y abuelas, el centro terapéutico para discapacidad que inauguramos este año, y era un reclamo que se tenía. Convive también el hogar Inés Londra para mujeres que padecen violencia de género y también hemos recuperado el parque para que se practiquen deportes. Convive además el barrio y los vecinos que se apropian de este lugar”, acotó Bordet en el predio que está declarado de interés arquitectónico.

Luego sostuvo que “este museo, que funciona en lo que era la casa del director del complejo, hoy concentra todo lo que aquí se realiza pero también toda la historia a través del tiempo de este lugar emblemático para Paraná y la provincia, porque refleja también una época donde la Argentina despertó desde su proceso fundacional para generar la incorporación de sectores sociales que históricamente habían estado excluidos pero que eran los que mayoritariamente trabajaban día a día para que Argentina pueda ser ese país que todos queremos. Y me refiero a la clase trabajadora, a ese ascenso social que se comenzaba a dar en Argentina, a eso que tanta indignación causaba a quienes iban perdiendo sus privilegios, a esa Argentina que orientó un gobierno hacia la inclusión de sectores sociales y en defensa de la producción nacional y de sus trabajadores”.

Luego expresó: “Los trabajadores no tenían derecho a las vacaciones porque eso era cosa de ricos. Y por primera vez las familias argentinas supieron lo que era acceder a servicios de calidad, como la educación, la salud, el derecho al trabajo, los beneficios laborales y esto plantearlo hoy es muy oportuno porque también actualmente estamos discutiendo esta Argentina”.

“Estamos discutiendo esta Argentina tan diferente por la que atravesamos hoy, donde hay un modelo que prioriza la especulación, la renta financiera, el individualismo y que se despega de los lazos de solidaridad que históricamente nos han caracterizado. También estamos en la alborada y en la esperanza de que venga un nuevo gobierno que oriente nuestro país a una senda de crecimiento, de inclusión social, a un camino de generación de empleo y fundamentalmente a algo que todos los argentinos y entrerriano necesitamos que es la unidad nacional”.

Los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Salud, Sonia Velázquez; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; la directora del museo, Sara de Amavet; la esposa del gobernador, Mariel Ávila, además de legisladores nacionales y provinciales, también participaron en el acto inaugural del museo.

Lucha y presente

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez, que actualmente es diputada nacional, señaló que "estar hoy acá es una emoción muy grande, primero porque es un día especial porque hoy es 22 de agosto y todos recordamos ese renunciamiento histórico de Evita en la 9 de Julio, ante 2 millones de personas, donde el pueblo le pedía que fuera la vicepresidenta junto a Perón”.

“Esa lucha es la que nos trae a este presente, recuperando la memoria, nosotros somos un pueblo de pie, en movimiento; y hoy acá en Entre Ríos estamos recordándola recuperando patrimonio público; y la verdad que a la universidad, a todos los ministerios que han trabajado, a la decisión del gobernador y al amor de todos los que vivieron esta casa, les quiero decir que estoy muy emocionada”, afirmó.

Y agregó: “A Eva se le pueden hacer muchos homenajes, pero este homenaje va a permitir que las futuras generaciones se acerquen a su obra; y la obra no es mito, no es mentira, no es ficción, no es marketing; es obra absolutamente construida y real, que bregaba por la justicia social y por un mundo con más igualdad. Esos son los valores que nosotros hoy reivindicamos en el Museo Evita de la ciudad de Buenos Aires, también lo hacemos en su casa natal en el museo Los Toldos; y ahora lo hacemos acá en Paraná, en esta escuela Hogar maravillosa que sigue siendo un espacio que protege a los más chicos, a los más ancianos y que cuida también a los más vulnerables”.



Lugar emblemático

En referencia a la obra inaugurada, el vicegobernador Adán Bahl sostuvo que “gracias a la decisión y la acción del gobierno de la provincia, Paraná cuenta con un nuevo espacio donde guardar y compartir parte de la memoria de todos los entrerrianos. Y es en un lugar emblemático y muy querido por todos los paranaenses como el Complejo social y educativo Escuela Hogar Eva Perón, que ya es Patrimonio Histórico Nacional”.

Y agregó: “Esta obra es una de las tantas que nuestra provincia desarrolla en Paraná para poner en valor su patrimonio histórico, su cultura, su identidad. Es una muestra de lo que podemos hacer junto a la provincia y a las instituciones – como las universidades- si ponemos en marcha todo el potencial creativo que tiene la ciudad”.

Al ser consultada por el inaugurado museo, la titular de la cartera social, Laura Stratta, señaló: “El recorrido por el Museo emociona, porque nos permite vivenciar el amor de Eva por el prójimo, que no es un discurso sino que son hechos concretos. En los tiempos que corren su ejemplo tiene una vitalidad muy grande, hoy más que nunca necesitamos recuperar sus valores que tienen que ver con el desarrollo social, el bienestar del pueblo, por esto siempre rescato el rol de Gustavo Bordet, porque priorizó en la agenda el desarrollo social y humano de las entrerrianas y entrerrianos”.

“Esto es un pedazo de la historia reciente. Celebro que los gurises puedan verla sin ningún sesgo político partidario, que puedan ver que el Estado construye presencia así, que la política no es sinónimo de mala palabra, que el bienestar está al alcance de la mano, que pueden tener un horizonte distinto. Me pone muy feliz que mis hijos puedan recorrer y aprender sobre esta etapa de nuestro país viendo este museo, y el amor con el que trabajó Evita y los gobiernos de Perón”, agregó Stratta.



La obra

Con el objetivo de constituir el museo de sitio sobre Eva Perón, su legado y la historia de la Escuela Hogar, la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones encaró numerosos trabajos en lo que era la casa del director, entre ellos una reparación integral de la cubierta de los techos, inclusive estructura.

Además, se levantaron los pisos de madera, se renovaron las aberturas, respetando los diseños originales, y se hicieron los revoques de las paredes.

También se repararon cielorrasos, muros, contrapisos y carpetas que se presentaban deterioradas.



Digitalización de documentación histórica

Por su parte, la Secretaría de Modernización de Estado, Ciencia y Tecnología se ocupó de la digitalización de 380 actas históricas de recepción de artículos y herramientas que fueron enviadas desde la Fundación Perón entre 1954 y 1955, y de 170 planos de la construcción del Hogar Escuela que contempla el periodo 1950-1957. De esta manera, se pone en valor la relevancia histórica de estos documentos.

Se trata de 380 Actas de Recepción de artículos y herramientas que fueron enviadas desde la Fundación Eva Perón y que datan de los años 1954 y 1955, además de 170 planos que van desde 1950 a 1957.

La digitalización de las actas históricas fue organizada en 10 categorías, y contempla artículos de bazar, juegos, medicina y herramientas para oficios, entre otros. Las actas de recepción son la copia triplicada de las actas. Estas actas es parte del total, dado que al resto se encuentran contaminadas y se les está aplicando un tratamiento para estabilizarlas. Algunos de estos artículos todavía se encuentran en el establecimiento y seguro formarán parte del museo

Por otro lado, también se digitalizó los Planos de Construcción del Hogar Escuela, los que según el personal a cargo de la preservar la documentación, es la única provincia donde aún se conservan los originales en su totalidad y en buen estado general. Hasta ahora se han digitalizado aproximadamente 170 planos. Las fechas que figuran en los mismos van desde 1950 a 1957.