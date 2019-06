Bordet impulsa un arco opositor a políticas a las del macrismo

El gobernador Gustavo Bordet se alineó este lunes –tras la victoria electoral del domingo que le permitió acceder a la reelección– en el arco opositor al macrismo. “Más allá de los nombres propios, como oposición que somos, necesitamos la construcción de un frente que contenga un programa claramente diferente al que está llevando hoy adelante el gobierno nacional”, expresó.

El mandatario entrerriano destacó el diálogo que mantienen los gobernadores opositores con un objetivo: “Encontrar una síntesis que nos permita, no solamente ir a una contienda electoral en agosto y en octubre, sino también tener bases sólidas para confrontar políticas públicas en el futuro con el gobierno nacional. En este camino estaremos trabajando”, adelantó.

Bordet destacó la importancia de esa discusión. “Me va a tocar gestionar cuatro años más en mi provincia en medio de la preocupación que significan para Argentina los tiempos futuros. Por eso conversamos con varios gobernadores sobre la composición de un arco opositor, que contraponga políticas a las que hoy tiene el Gobierno, que no son las que queremos para el país y que han fracasado”.

El mandatario describió el proceso que se vive dentro del espacio denominado Alternativa Federal, compuesto originariamente por los gobernadores no kirchneristas. “Se está dando un proceso que se desarrolla con más velocidad en estos últimos días, porque cierran las listas dentro de dos semanas. Terminamos la agenda provincial y hoy estamos en una agenda nacional, porque impacta sobre lo provincial”, afirmó.

Sin dar muchas precisiones sobre la permanencia o no en el sector, dio a entender que el eje de la construcción pasa por el consenso en cuanto a las medidas de gobierno.“Más allá de los nombres propios, tenemos que construir una alternativa que sea competitiva, y que tenga una vocación de poder disputar el poder para poder transformar la Argentina en los años que vienen”, dijo. “En eso tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros para lograr tener esa fortaleza. Esto es lo que hicimos en Entre Ríos y nos dio buen resultado. En otras provincias también ocurrió una situación similar”.

Apenas conocida su victoria en la elección provincial del domingo –con un 58% de los votos, el porcentaje más alto obtenido por un candidato a gobernador durante muchas décadas–, el concordiense recibió la felicitación del candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández. El exjefe de Gabinete nacional lo felicitó por su “merecidísimo triunfo”, a lo que el concordiense respondió: “El contundente respaldo de los entrerrianos significa que otro modelo de país es posible. El de la inclusión, la producción y el trabajo. Nuestro aporte será a la construcción de un proyecto que le devuelva la esperanza a los argentinos”, prometió.

Lógica binaria

En las declaraciones del gobernador que se difundieron ayer desde el gobierno provincial, se incluyó una referencia a la necesidad de abandonar “la lógica binaria que tenemos los argentinos y que es algo que escuché en mi provincia en cada lugar donde fui. Es decir, de esta confrontación que hay de un lado y de otro, cuando la mayoría de la gente está pidiendo grandes consensos y unión nacional, que es lo que nos está haciendo falta para poder desarrollarnos como país y para poder tener políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno”.

“Y no estoy mirando hacia el Norte, estoy viendo los países de la región: Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, que hoy tienen –más allá de los gobiernos que se sucedan–, una estabilidad en políticas públicas que hacen que sean países previsibles, y que tengan variables macro económicas que existen en todo el mundo, y no lo que nos está pasando, que no ocurre prácticamente en ningún país del mundo”, argumentó.

Bordet, además, reafirmó: “Hoy somos oposición al gobierno nacional. Hemos mantenido una correcta relación institucional como corresponde, como debe ser en el sistema democrático, pero claramente entendemos que el país necesita otra variante que genere un proyecto, un proceso diferente del que se viene dando tanto a nivel político y social como económico”, explicó.

Más que equilibrio fiscal

“Venimos trabajando con varios gobernadores lo que nos sintetiza más allá de los nombres propios que hoy están en la agenda electoral”, puntualizó. Y sostuvo la importancia de “ser capaces de construir un programa de gobierno, porque los años que van a venir en Argentina son muy difíciles”.

“Son años donde más allá de lograr el equilibrio fiscal –que es algo en lo que todos estamos comprometidos–, tenemos vencimientos de deuda, tanto en capital como intereses, que van a hacer que tengamos que trabajar con políticas públicas que nos permitan, por un lado, honrar los compromisos y, por otro, tener nuestra población con las necesidades básicas cubiertas”, detalló el mandatario.

Repercusiones

Conocido el escrutinio provisorio a primera hora del lunes, las repercusiones no fueron tantas dado que se trataba de un resultado esperado, especialmente en el plano provincial.

Una de las pocas polémicas que se mantuvieron ayer tuvo que ver con el resultado de la elección por la intendencia de Santa Elena. Allí el escrutinio provisorio le adjudica la victoria al actual intendente Silvio Moreyra, con el 45,99% de los votos, esto es 5.247 sufragios; ubicando segundo al exintendente de la ciudad y exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, con el 44,95%, esto es 5.128 votos; como informó UNO ayer.

Rossi sostuvo que fue víctima de una maniobra fraudulenta y aseguró que la suma de los votos consignados en las actas es 300 votos superior a la suma de los votos del escrutinio provisorio, que se publicó en la página oficial del gobierno de Entre Ríos.

Rossi responsabilizó directamente al gobernador Gustavo Bordet por el hecho y anticipó que realizaría una presentación ante las autoridades electorales por esa situación.

El futuro de Varisco

Durante buena parte del lunes posterior a las elecciones provinciales, los corrillos políticos dieron cuenta de la situación del intendente de Paraná Sergio Varisco, tras ser derrotado en la capital provincial por el candidato justicialista Adán Bahl.

Se rumoreó con insistencia que Varisco lanzaría en las próximas horas su candidatura a senador nacional por Cambiemos. Se explicó que el volumen de los votos conseguidos en la elección general, casi 54.000 sufragios, lo ubican potencialmente al tope de los candidateables. Ningún dirigente radical o del PRO tuvo en la provincia un volumen de votos semejante, se argumentó.

Si bien se conocieron también en las últimas horas versiones acerca de la intención del presidente Mauricio Macri respecto de que vuelva a postularse el actual senador nacional Alfredo De Ángeli, se indicó que Varisco tiene la intención de disputar ese lugar. Hace un par de semanas circula la versión de que el exprecandidato a intendente de Paraná Emanuel Gainza (PRO) sería el primer candidato a diputado nacional por Cambiemos en la provincia. La lógica de la esa alianza electoral indicaría entonces que si el PRO encabeza una lista, la UCR encabezaría la otra. Y allí encaja la aspiración de Varisco, quien no tiene problemas –dicen– en ir a las PASO con algún correligionario que también quiere una poltrona entre los Padres de la Patria.

Desde otros sectores allegados al actual intendente de Paraná se señaló que eventualmente no se descartaría apelar a otro sello partidario si en Cambiemos Macri o el ministro del Interior Rogelio Frigerio impulsan otro candidato.

La reacción de Troncoso

A propósito de Frigerio, el que salió a criticarlo duramente este lunes fue el diputado provincial radical Ricardo Troncoso. El padre del actual intendente Román Troncoso sufrió (junto a su hijo) una derrota en las elecciones primarias, y ayer muchos lo señalaron como el responsable del triunfo del justicialismo en la elección general, sosteniendo que había mandado a los suyos a votar en contra del candidato de Cambiemos, Néstor Reynoso.

Troncoso difudió un comunicado señalando: “Rogelio Frigerio es y será el único responsable del rotundo y vergonzoso fracaso de Cambiemos en nuestra provincia. Su armado mezquino y sin sustento, priorizando la subordinación y obediencia, dejan una vez más un partido en ruinas imposible de volver a reconciliarse en mucho tiempo. Una boleta con un candidato fracasado y un hombre ignoto y desconocido dilapidaron una oportunidad histórica de volver a darle a Entre Ríos un gobierno que represente un verdadero cambio”, se quejó quien fuera el jefe del bloque de diputados radicales durante la última gobernación de Sergio Montiel.

“El inconcebible diagnóstico hallado en un escritorio de Capital Federal o del Hotel Maran, hizo que hoy se perdieran intendencias cuya historia está escrita con plataformas de gobierno y hombres del radicalismo. Frigerio lo hizo posible, administrando divisiones y enfrentamientos, con internas intestinas que configuraron un daño inconmensurable. No respetando ni autonomías ni funcionamiento orgánico del partido que claramente había optado en su momento por la figura de Jorge Lacoste con apoyo de los intendentes mientras en la otra vereda, la vereda de la afrenta, del partido chico, de los amiguismos y conveniencias, Frigerio posteaba fotos con Benedetti entregando en bandeja de plata una histórica oportunidad al peronismo”, describió.

“No debemos permitir que enmascaren en nuestro escudo el rotundo fracaso. La gente de Entre Ríos ha sido clara, el mensaje de las urnas es muy fuerte y contundente, hagamos uso de nuestra grandeza para leerlo y capitalizarlo. Esta derrota no es de la UCR. Es de Frigerio”, indicó en la parte final del escrito.

Felicitan a Cresto

El candidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, analizó este lunes el panorama postelectoral luego de las cinco elecciones provinciales realizadas el fin de semana y en este marco, destacó el triunfo de Gustavo Bordet en Entre Ríos y valoró los resultados obtenidos por el intendente reelecto Enrique Cresto

“Quiero saludar especialmente ahí en Concordia a Enrique Cresto, que hizo una gran elección, y mandarle un abrazo grande. Y pedirles a todos que nos ayuden a sacar el país adelante, porque solo no vamos a poder”, dijo Fernández en la AM LT15 de Concordia.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner resaltó: “Gustavo Bordet es un buen gobernador e hizo una muy buen=a elección. Los entrerrianos lo han elegido y sacó una diferencia muy significativa. Me alegra por él, me alegra por Entre Ríos. Evidentemente los entrerrianos marcaron un rumbo y esperemos que lo sigan”, dijo Fernández.