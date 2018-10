"El empleo, la educación y el ambiente (ejes del Congreso) son temas que están íntimamente ligados y que nos obligan a pensar y hacer un ejercicio a veces imaginando cómo van a ser los años futuro", señaló. Luego señaló: "Debemos pensar que el trabajo como tal, hace tiempo que dejó de ser lo que tradicionalmente conocimos".







Finalmente, Bordet renovó su compromiso de trabajo en conjunto con la Asociación Cristiana de Jóvenes en la provincia, que abrirá una subsede en Villa Elisa. Young Men's Christian Association es una institución de la sociedad civil creada en Europa a mediados del Siglo XIX. Tiene 58 millones de miembros en 120 países. Se estableció en Argentina en 1902 donde agrupa más de 21.000 personas entre líderes, voluntarios, asociados y estudiantes. "El empleo, la educación y el ambiente (ejes del Congreso) son temas que están íntimamente ligados y que nos obligan a pensar y hacer un ejercicio a veces imaginando cómo van a ser los años futuro", señaló. Luego señaló: "Debemos pensar que el trabajo como tal, hace tiempo que dejó de ser lo que tradicionalmente conocimos". Bordet trajo a colación que con el advenimiento "de la sociedad del conocimiento, hoy es perfectamente claro, que quienes más conocimiento acumulen conseguirán los mejores puestos de trabajo en el futuro y para eso hay que pensar el sistema educativo".Y agregó: "Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo . Bordet, a favor de una educación sin antinomias entre pública y privada de muchas frustraciones, y entendemos que no podemos permitirnos más frustraciones. Ninguna sociedad se realiza por el esfuerzo individual de sus ciudadanos, se realiza por el esfuerzo colectivo".En el mismo sentido apuntó: "Entiendo que en medio a veces de situaciones críticas que nos pueden tocan vivir, quiero dejar un mensaje de optimismo, un mensaje de que puede construirse una sodo que tiene una universidad no arancelada y de ingreso irrestricto, pero también hay que plantearse que a veces eso no es garantía de que todo el mundo pueda estudiar, que pueda capacitarse, que pueda alcanzar los conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos del futuro", indicó.Frente a eso, sostuvo: "Para quienes tenemos responsabilidad de gobierno, resulta perfectamente prioritario poder estar a la altura de las demandas que tenemos para que todo el mundo pueda estar dentro de un sistema educativo formal que genere este cúmulo de conocimientos que hoy nos está haciendo falta", afirmó. El gobernador resaltó: "Argentina es un país de múltiples oportunidades y sin embargo venimos ciedad con valores, más solidaria, más inclusiva, con menos pobreza. Pero depende de nosotros y también de nuestra generosidad para obtener la empatía de ponernos en el lugar del otro y trabajar todos juntos para tener la Argentina que todos merecemos", expresó.Finalmente, Bordet renovó su compromiso de trabajo en conjunto con la Asociación Cristiana de Jóvenes en la provincia, que abrirá una subsede en Villa Elisa. Young Men's Christian Association es una institución de la sociedad civil creada en Europa a mediados del Siglo XIX. Tiene 58 millones de miembros en 120 países. Se estableció en Argentina en 1902 donde agrupa más de 21.000 personas entre líderes, voluntarios, asociados y estudiantes.

Para el gobernador Gustavo Bordet resulta prioritario generar igualdad de oportunidades para que todos los jóvenes puedan acceder al sistema educativo formal.En ese sentido, el mandatario valoró que el país tenga universidades no aranceladas y de ingreso irrestricto, pero dejó en claro que a veces eso no es una garantía de que todos puedan estudiar. "Nuestro sistema educativo no tiene que tener falsas antinomias como educación pública - educación privada, la educación es una sola y debe ir en beneficio de cada uno de los ciudadanos", afirmó el mandatario durante la clausura del XVII Congreso Nacional sobre Valores, pensamiento crítico y tejido social que organizó la Asociación Cristiana de Jóvenes/ YMCA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.