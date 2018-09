Embed #ReuniónDeGabinete | Analizamos la situación presupuestaria, la ejecución de obras y la proyección de las actividades turísticas y culturales a fin de año. Debemos seguir trabajando en obras de infraestructura, contención social y sanitaria. ➡️ https://t.co/KuMzVTOsIc pic.twitter.com/sRd6UrWTRu — Gustavo E. Bordet (@bordet) 17 de septiembre de 2018

"Nos hemos comprometido a no tocar ningún derecho adquirido por nuestros jubilados provinciales y hemos cumplido, del mismo modo también nos comprometimos a demandar los fondos que nos corresponden para sostener el sistema previsional y estamos cumpliendo", expresó Bordet.El gobernador firmará esta tarde dos convenios en la Casa Rosada: el primero es una modificación al consenso fiscal que rubricaron los gobernadores con Nación el fines del año pasado y que contempla una serie de medidas para compensar el recorte que sufrirán las provincias en 2019. Una de éstas es la transferencia mensual de fondos para cubrir el déficit de la caja de este año que reclamó el gobernador entrerriano.El otro convenio que rubricará esta tarde Bordet es para que la Anses compense parte del déficit del sistema previsional entrerriano que viene absorbiendo la provincia desde 2010. El mandatario logró recuperar casi 1.900 millones de pesos de 2017 que Nación se comprometió a saldar este año en 4 cuotas."Nuestro deber es para con el pueblo entrerriano. Exigimos lo que nos corresponde, pero con responsabilidad, porque es la única forma de lograr resultados como los de hoy", afirmó Bordet.Finalmente, ratificó su posición sobre la aprobación del Presupuesto Nacional. "Que no se afecten sueldos, jubilaciones, inversión social y sanitaria que ya han venido sufriendo ajustes. En esto somos intransigentes. No vamos a aceptar que el presupuesto contenga recortes de esta naturaleza", expresó.