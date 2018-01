Bordet es uno de los gobernadores que irá con Macri a Rusia y a Suiza

Los referentes peronistas constituyen parte del grupo de gobernadores justicialistas que apoyó al gobierno en el plano legislativo, en el tratamiento de diversas leyes durante diciembre.

Bordet participará de todo el recorrido, ya que estará con el Presidente el lunes y el martes en Moscú; el miércoles y el jueves en Davos, y el viernes, en París. En cambio, por "cuestiones de agenda", Urtubey solo participará del foro económico, consignaron ayer medios porteños.

Ayer Bordet habló del viaje, que se realizará durante la última semana de enero, y detalló que el primer destino será Rusia, donde está en agenda un encuentro con el presidente Vladimir Putin, y luego Suiza, donde esta prevista la participación en el Foro Económico Mundial, en Davos.

También está programada una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El gobernador consideró que el periplo resulta de importancia "para captar inversiones, sobre todo para una provincia como la muestra".

Consultado por Canal 9 sobre las razones de Macri para formularle la invitación, el gobernador expuso: "Tenemos una relación seria, madura y responsable con el gobierno nacional. Podemos tener diferencias, pero sabemos que si no coordinamos acciones entre Nación, provincia y municipios no vamos a obtener los resultados que la gente espera".

"Las elecciones pasan pero tenemos que resolver los problemas. Hay cosas en las que no podemos estar en desacuerdo. Sería mal mensaje al mundo si no podemos buscar las cosas que nos unen. Por eso buscamos este mecanismo de trabajo, que es lo que la sociedad demanda", completó.

La mirada del gabinete macrista acerca de Bordet viene mejorando de manera sostenida. Incluso en la reunión del Gabinete Nacional del martes se señaló que el entrerriano, junto al cordobés Juan Schiaretti y el misionero Hugo Passalacqua, fueron los que más se jugaron apoyar en el Congreso Nacional las leyes votadas en diciembre.

"A mi tiempo lo uso para la gestión; otros especulan"

Durante el acto realizado ayer en La Paz, Bordet resaltó: 2018 "no es un año en el que tengamos que discutir elecciones, porque si no pareciera que siempre estamos pensando en términos electorales y no estamos resolviendo los problemas que los entrerrianos tienen", al ser consultado por la posibilidad de un adelantamiento electoral en la provincia respecto de las elecciones generales de octubre de 2019.

"Hay muchas especulaciones, por ahí hay dirigentes que tienen más tiempo para hacerlo, yo al mío lo ocupo en la gestión. Cuando se dé inicio al período ordinario de sesiones el 15 de febrero voy a plantear la necesidad de una reforma política mejorar la calidad del sistema electoral que elimine las boletas sábanas, que refleje realmente cuál es la voluntad del ciudadano cuando emite su sufragio y que ese sistema electoral permita que quien resulte electo tenga toda la legitimidad que le otorga el voto popular", agregó reiterando lo que ya se sabe respecto de sus intenciones en cuanto a una reforma electoral provincial, que básicamente se centrará en la utilización de la boleta única.