Bordet es parte de la comitiva que acompaña a Macri a EE.UU.

El gobernador Gustavo Bordet acompaña al presidente Mauricio Macri en una gira que se iniciará hoy y se extenderá durante tres días por Estados Unidos. Aunque no será el único mandatario provincial que integrará la comitiva oficial, ya que harán lo propio el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y su par de Santa Fe, Miguel Lifschitz. A ellos se suma como integrante de la delegación oficial al senador Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), cercano al jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto. A pesar de lo previsto, el gobernador de San Juan, José Uñac, no fue de la partida. Por el oficialismo están el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular del interbloque de diputados, Mario Negri. En Nueva York estará también el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien ya tenía previsto un viaje para esa fecha y será orador mañana, en una reunión del Consejo de las Américas, junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El Presidente tiene planeado hablar con los gobernadores opositores del paquete de reformas que enviará los próximos días al Congreso. El mandatario también tiene previsto reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el portugués Antonio Guterres.





La agenda en Nueva York

A partir de las 12 de hoy (hora argentina) Macri homenajeará junto con Lifschitz a los cinco rosarinos, egresados del Instituto Politécnico de Rosario, que fueron arrollados en la bicisenda de West Street y Chambers por un hombre de nacionalidad uzbeka. En la ceremonia, se recordará a Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, embestidos por una camioneta conducida por el islamista radical Sayfullo Saipov. El mandatario llega a Estados Unidos a tres días de haber designado al nuevo embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, un empresario de agronegocios que se desempeñó como secretario de Inversiones del Ministerio de Modernización de la ciudad de Buenos Aires. Después del homenaje, las actividades del Presidente se trasladarán al hotel The Mark, muy cerca del Central Park, para compartir allí un almuerzo con CEO e inversores.

Mañana, a las 9.15, Macri participará de un desayuno organizado por el Business Council for International Understanding (BCIU), en The Carlyle Hotel, donde el CEO de ABInBev, Carlos Brito, presentará al Presidente y le cederá luego la palabra para culminar el encuentro con un intercambio en formato 360 grados. Más tarde llegará uno de los puntos fuertes de la gira presidencial, con el almuerzo ofrecido en honor a Macri por el Council of Americas, en su sede de Park Avenue 680, también a metros del Central Park.

La última actividad de esta jornada del Presidente será el encuentro bilateral, a las 18.30, con el secretario general de la ONU.

En tanto, el miércoles, en horario a confirmar, el jefe del Estado recibirá en el hotel The Mark al director de "PointState Argentum", Darío Lizzano, tras lo cual emprenderá el regreso a Buenos Aires, según informaron fuentes de la Presidencia de la Nación.





En la búsqueda de inversiones