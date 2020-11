En ese contexto, se refirió a la decisión de no obligar a los visitantes a contar con un seguro de Covid-19. “Cuando empezamos a analizar los seguros que están vigentes, es decir, los que se contratan por tarjeta de crédito, los seguros de viajeros, inclusive un producto que tiene el Instituto del Seguro, en realidad ninguno cubre la internación, lo que cubren es el reembolso de los días pagados no gozados de vacaciones porque se han enfermado o el traslado del regreso”.

Y agregó: “Al no cubrir internación prácticamente no tiene sentido que se pida un seguro porque desde el punto de vista del Estado no nos genera ninguna diferencia entre tener un seguro o no”.

Y apuntó cómo será el procedimiento en caso de turistas que se contagien. “Si se detecta que una persona tiene Covid, no se interna en la provincia de Entre Ríos, sino que retorna a su lugar de origen, este es el protocolo que está establecido para todo el país”, amplió. En ese sentido , dijo que “imponer el seguro Covid 19, generaba un costo adicional que no dejaba ningún beneficio en términos sanitarios a la población”, acotó.

Al referirse a la situación económica Bordet afirmó: “Fue un año crítico, sobre todo en los primeros meses de pandemia, si uno toma la mitad de marzo, abril, mayo y junio, son meses realmente muy complicados porque hubo una caída en los ingresos como consecuencia de la caída general que ha tenido la actividad económica”.

“Luego, tuvimos una recuperación en determinados sectores y hay otros que todavía permanecen con muy poca actividad económica, como es el caso del sector de servicios y turismo, y algunos otros rubros también”, indicó.

Entonces, explicó: “Esto resintió también las finanzas provinciales y ha hecho que tengamos que hacer muchos esfuerzos para cumplir con nuestras obligaciones, pero nunca dejamos de dar cumplimiento a las mismas”.