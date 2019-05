Bordet: "En la provincia nos conocemos todos y sabemos bien en quién confiar"

"En esta provincia nos conocemos todos y cada uno sabe en quién confiar, lo que no podemos perder es tiempo con chicanas estériles o críticas absurdas", dijo el gobernador, Gustavo Bordet, en su visita a Seguí, donde entregó aportes y una ambulancia al hospital Dr. Joseph Lister y recorrió la obra de la escuela técnica en la que la provincia invierte más de 40 millones de pesos.

"Esto es lo que nosotros planteamos como desarrollo para el futuro, para la provincia que viene, por eso nos entusiasma poder seguir trabajando de esta manera", agregó.

Durante el acto de entrega de la ambulancia, el gobernador expresó su "alegría" de poder compartir en Seguí la actividad junto al intendente, Cristian Treppo, y el viceintendente, Gerardo Heberlein.

Asimismo mencionó "la importancia que tiene la ambulancia para el personal de enfermería, el médico y choferes por los traslados a otros centros asistenciales de más complejidad, sobre todo de cabecera de Departamento, en el caso de Paraná a los hospitales San Martín y San Roque, necesitan tener rápidamente de una red de emergencia".

El edificio del hospital Lister comenzó a ser reparado hace un año. Y se integraron profesionales en el marco de un convenio con la Universidad de Libertador San Martín y la Uader. Allí, ayer, el gobernador entregó al director del hospital, Edgardo Olivo, esta ambulancia de baja complejidad con equipamiento de mediana complejidad, cuya inversión fue de más de 2 millones de pesos.

De este modo se cumplimenta la puesta en valor con la incorporación de la ambulancia que se integra a la Red de Emergentología de Paraná Campaña y a la Red Sanitaria de la Región.

Este acontecimiento fue celebrado por el intendente Cristian Treppo. "Hace 14 años que se pedía la ambulancia y hoy con justo derecho lo logramos, es una conquista de la comunidad de Seguí, del hospital, del municipio, de la cooperadora y del gobierno provincial, esto habla a las claras de esta sinergia y trabajo conjunto".





Recorridas en la localidad

Acompañado por Treppo; las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Sonia Velázquez; y el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, el gobernador también recorrió la obra del nuevo edificio de la escuela técnica N° 68 Facundo Arce de Seguí. En los trabajos se invierten más de 41 millones de pesos.

En el lugar, el gobernador precisó que la obra tiene un avance del 90%. "La idea es inaugurarlo el 1º de setiembre para el aniversario de Seguí y, desde lo personal, me resulta muy gratificante porque vine a esta escuela cuando era candidato a gobernador, me plantearon la necesidad edilicia que tenía y la forma en que daban clases, que realmente era muy compleja y no hacía a la calidad educativa. En ese momento había comprometido, de tener la posibilidad de ser gobernador, el edificio nuevo", rememoró.

"Llegar hoy con tres años y medio de gestión y ver prácticamente culminado el edificio me resulta una gratificación por el hecho de haber cumplido una promesa que habíamos realizado a toda la comunidad educativa de esta escuela que es la que más matrícula tiene en la ciudad", manifestó.

Por su parte, la ministra Laura Stratta resaltó que "esta gestión prioriza además de la obra pública, el desarrollo social y humano, la contención socio-sanitaria de la población, ha consolidado y construido un Estado presente que acompaña a quienes más lo necesitan, a través de políticas públicas que generan desarrollo, en el marco de la economía social, la agenda de la mujer, de los adultos mayores, las instituciones deportivas, y el acompañamiento a las instituciones de la sociedad civil".