Bordet: "El cuidado de nuestros mayores es una prioridad en nuestra gestión"

Aplicamos los recursos provinciales en políticas para nuestros mayores", dijo el gobernador Gustavo Bordet al recorrer junto al vicegobernador Adán Bahl las obras que se están realizando en el Hospital Pascual Palma y entregar un vehículo utilitario que será destinado a los traslados necesarios de los adultos mayores que asisten al Hospital de Día.

"Vinimos para conversar con el director, el personal y los abuelos que están aquí para ver qué más está haciendo falta y de qué manera entre todos, trabajando, ponemos una cuota aparte para lograr las soluciones que necesita este hospital", manifestó el mandatario.

El gobernador explicó que en el Pascual Palma de Paraná se están haciendo obras integrales de refacción porque "tenía un estado de deterioro muy grande. Y habida cuenta que el año pasado cayó un árbol sobre el techo que había producido severos daños, había que trabajar rápidamente parar poder llegar en tiempo y forma con reparaciones que tienen que ver con infraestructura edilicia".

Junto a su esposa Mariel Avila, el mandatario informó que en las obras se están invirtiendo 16 millones de pesos "100 por ciento con fondos provinciales". Asimismo adelantó que, finalizados los trabajos en el lugar, "vendrá una segunda etapa de obras porque entendemos que el cuidado de nuestros mayores resulta fundamental, es una prioridad en nuestra gestión, por eso es que aplicamos los recursos en políticas de esta naturaleza".

Por su parte el vicegobernador Adán Bahl mencionó: "El complejo de la Escuela Hogar es un predio muy caro al sentimiento de los paranaenses. No sólo tiene un valor histórico y es símbolo de una época, sino que a su alrededor surgió toda una barriada, parte fundamental de la ciudad. No es lo mismo para los vecinos ver que el edificio se cae y se deteriora si no que –por el contrario- se le da nuevos usos y cobra nueva vida, porque todo el barrio se beneficia y se jerarquiza".