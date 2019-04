Medidas económicas de la Nación

En otro orden, sobre las medidas que anunció el gobierno nacional este miércoles, bregó porque "ojalá den resultados, porque estamos todos muy preocupados por la situación macroeconómica que vive nuestro país y también por la economía diaria, real, cotidiana que tiene cada familia, que impacta fuertemente. Hoy la inflación anualizada ya está casi en un 55 por ciento y estos son niveles que preocupan muchísimo".



"Ojala que el gobierno aplique estas medias, que las aplique bien; no hemos sido consultados, los gobernadores de la oposición no tuvimos ningún tipo de participación, ni de consulta en este sentido, tampoco conocemos el alcance específico de las medidas. El tema es que son tres años y medio de gestión, quedan seis meses y el tiempo para aplicar medidas cada vez es menor, pero ojalá salga todo bien", subrayó.



En cuanto al desarrollo de las paritarias en la provincia, señaló que "estamos trabajando para llevar una propuesta definitiva y ajustando los detalles. Creemos que estamos cerca de un acuerdo salarial y entendemos perfectamente, porque hay una situación de degradación del salario por efecto de la inflación, pero también a nosotros los ingresos se nos han caído de manera muy acentuada en estos tiempos. Estamos encontrando una síntesis para lograr un acuerdo y creo que estamos cerca. Entendemos que esta recomposición es justa, es lógica y tenemos que darla".



Obra de la planta potabilizadora



El gobernador formuló estos conceptos en el marco del acto de firma del contrato de obra de la planta compacta potabilizadora de agua de Villa Paranacito, junto al intendente de la localidad, Gabriel García; a los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Gobierno, Rosario Romero; al director de Obras Sanitarias, Sergio Pascual, y a los representantes de la empresa Bridge Hidrogen S.A, adjudicataria de los trabajos.



Al respecto, Bordet destacó que esta obra "complementa la planta ya existente, y responde a un planteo que me había hecho oportunamente el intendente ante la necesidad de tener una ampliación, teniendo en cuenta que el 50 por ciento de la población quedaba sin agua potable. Con esta obra que estará iniciando en estos días se tendrá una cobertura del 100 por ciento de la ciudad con el servicio".



Además, resaltó que forma parte de un plan totalizador de agua potable que se lleva adelante en la provincia, en varios municipios. "Algunas obras ya están terminadas e inauguradas como el caso de Valle María y Villa Urquiza; estamos avanzado con la de Hernandarias, construyendo la planta de La Paz, ampliando la planta de Concepción del Uruguay, terminamos e inauguramos la ampliación de la planta de Colón y en Concordia se está ejecutando la duplicación de la capacidad de la planta actual", precisó el gobernador antes de agregar que en los próximos días se abrirán los sobres con las ofertas para la planta de agua de Ceibas.



A esas obras se suma el plan de mejora de la red de agua potable de Villaguay. "Trabajamos en materia de agua potable que es el principal alimento que consumimos los seres humanos y que tiene que ver directamente con la salud de la población. Son obras que muchas veces no se ven, porque están debajo de la tierra, pero que mejoran sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos en cada localidad", expresó Bordet.



Obra fundamental



Por su parte, el intendente García dijo que se trata de "una obra fundamental" porque "a través de esta planta podremos llevar el suministro de agua a la mayoría de nuestros vecinos, que en gran parte usan agua de perforación".



Además, dijo que "con la obra se realizará un replanteo de costos ya que en Villa Paranacito el agua se paga muy cara y de esta manera podremos brindar un mejor servicio a un costo muy bajo, incluso con tarifas sociales. Y principalmente la cuestión sanitaria, ya que el consumo de agua segura es importantísima para la población".



Características



Con recursos provinciales, la obra demandará una inversión que supera los 12 millones de pesos y será asumida con recursos provinciales. El organismo ejecutor es la Dirección General de Obras Sanitarias y la empresa adjudicada es Bridge Hidrogen S.A., con un plazo de ejecución es de 120 días corridos.



El servicio de agua potable actualmente es prestado por la Cooperativa de Agua Potable que cuenta con un tanque de almacenamiento y su red de distribución. El proyecto contempla emplazar una nueva planta potabilizadora de 50m3 de capacidad que tratará el agua proveniente del río Paraná, de manera de reforzar la dotación ya que el modulo instalado no satisface la totalidad de la demanda.



Además de ser el único sistema de producción de agua potable, se hace imposible su reparación y mantenimiento debido a que para ello se debería cortar el suministro a todos los habitantes por tiempo prolongado.



La instalación de un nuevo módulo de potabilización permitirá reparar el existente y sumar a la demanda de agua potable a toda la población por un periodo de 20 años en forma continua, permanente y cumpliendo con las demandas.



Comprende la instalación de un módulo de potabilización compacto de 50.000 litros localizado en un predio de la Cooperativa de Agua de Villa Paranacito, la construcción de nueva toma de agua mediante pilotes y vigas de vinculación con una plataforma elevada para instalación de equipos de bombeo. Además la provisión y colocación de los equipos electromecánicos complementarios y la automatización total del sistema.