Bordet defendió la división de Poderes en Entre Ríos

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Bordet destacó "la importancia que tiene para nuestra sociedad entrerriana el poder tener este espacio de debate, de diálogo, de escuchar ponencias y expositores que ponen una cuota muy importante para poder ir construyendo ciudadanía en nuestra provincia".

"Se trata de eso, porque el derecho interviene cotidianamente en nuestras vidas, en todos nuestros acto siempre hay reglas y normas que nos están marcando cómo se regulan nuestras conductas", advirtió el mandatario y consideró que "poder tener un servicios de justicia, las garantías de justas defensas y poder ejercer sin ningún tipo de presiones la profesión de abogado, es uno de los cometidos que nos imponen estos tiempos nuevos".

Hizo notar que "en la Argentina, después de 1983, cuando se recupera la democracia, se hacía imperioso contar con un orden jurídico que establezca y que recomponga todo lo que había sido sistemáticamente vulnerado y destruido en la dictadura; y era un desafío muy grande de poder llevar adelante". Entendió que "en estos 40 años se ha avanzado muchísimo, porque se ha logrado consolidar un sistema democrático en la Argentina, que dese 1930 venía siendo sistemáticamente interrumpido".

"Esto es un gran logro, pero también las sociedades modernas nos imponen nuevas normas con las cuales tenemos que acostumbrarnos a convivir, legislar; y por supuesto, muchas veces son materia de controversia judicial. Afortunadamente se ponen en superficie cuestiones que antes no estaban, como la violencia de género o lo que tiene que ver con derechos de familia". También "distintas situaciones que referidas al avance de la tecnología y que nos obligan a legislar en distintas materias".

En ese sentido, sostuvo que "quienes tenemos funciones ejecutivas de gobierno muchas veces tenemos que trabajar sobre estas cuestiones para, con el Poder Legislativo, redactar y sancionar las leyes que sean necesarias para poner una regulación en este sentido. Y cuando esto ocurre acudimos, justamente, al Colegio de la Abogacía para tener el asesoramiento y la opinión, y muchas veces su participación decisiva en la confección de las leyes".

El mandatario provincial afirmó posteriormente que en la provincia se da "un funcionamiento pleno de nuestras instituciones y un respeto absoluto por la división de Poderes" y acotó que "el republicanismo que muchas veces se declama, acá en la provincia de Entre Ríos lo practicamos permanentemente".

"El Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos tiene absoluta independencia y autonomía, como debe ser para poder impartir el sistema de justicia", continuó diciendo el gobernador y agregó que "el Poder Legislativo ha sancionado leyes que han sido muy importantes y novedosas, y leyes en las cuales la participación del Colegio de la Abogacía ha sido determinante", mencionando entre estas últimas a la del juicio por jurados. "El Colegio de la Abogacía me acercó la propuesta y como mi profesión no es la de abogado, me tuve que poner a estudiar, investigar y fundamentalmente a convocar para poder tener las mejores opiniones y lograr un proyecto que alcanzó máximos consensos", acotó al respecto.

También en referencia al juicio por jurados, expresó Bordet que "en esto también quiero destacar el rol del Poder Judicial de Entre Ríos que tomó fuertemente esta iniciativa para poder instalar este sistema" y añadió que "las sociedad modernas también demandan esto: que el servicio de justicia pueda tener un ida y vuelta permanente entre el ciudadano y las decisiones que emanen del Poder Judicial. Hoy los juicios por jurados funcionan en todo el territorio provincial y esto no es mérito de este gobierno, sino de una sociedad entrerriana que supo articular, que trabajó fuertemente. Y en eso hay una cuota muy importante del Colegio de la Abogacía que ha participado permanentemente".

Más adelante, Bordet comentó que "estamos trabajando una reforma para el Código Procesal Penal, escuchamos a todo el mundo y buscamos siempre, porque en esto también tiene que ver cuando hablamos de independencia de Poderes, que las leyes que el Poder Legislativo sancione puedan contar en la amplia mayoría de los casos con criterios de unanimidad, no imponer las leyes, sino buscar los consensos necesarios. Esto es lo que nos exigen la sociedad entrerriana que está acostumbrada a tener un buen sistema de justicia y profesionales de la abogacía que en todo el territorio ejerzan noblemente esa profesión".

"El compromiso de estar hoy aquí en este XIII Congreso de Derecho tiene que ver justamente con esto: con ratificar mi compromiso de trabajo, en conjunto con el Colegio de la Abogacía y respetando el rol que a cada uno nos toca, nuestras libertades para poder expresar y sintetizar lo que los entrerrianos y las entrerrianas nos están demandando", concluyó el gobernador Bordet.

Por su parte, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, destacó la invitación al congreso del Colegio de la Abogacía "porque estamos convencidos de que el derecho de los demás es nuestro deber", al tiempo que celebró "esta actividad de los tres Poderes del Estado".

"Tenemos que rescatar y destacar que en la provincia de Entre Ríos, la división de poderes republicana, realmente existe, es una realidad", afirmó.

A su turno, el titular del CAER, Alejandro Canavesio, precisó que en el congreso se trabajará en comisiones en distintas temáticas y resaltó "la importancia de la participación masiva al encuentro y los aportes que hace cada uno de los poderes del Estado. Nos sentimos parte del servicio de justicia para, entre todos, poder llevar adelante y consensuar distintos aspectos de la vida cotidiana del ciudadano".

El congreso

El XIII Congreso Provincial de Derecho, Desafíos del derecho en la era digital, se realiza desde este jueves 20 y hasta el sábado 22, en el Centro Provincial de Convenciones, organizado por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Este encuentro, que sirve como instancia de capacitación y actualización, contará durante las tres jornadas con disertaciones magistrales y trabajos en ocho comisiones temáticas.

Del encuentro participan más de 500 abogados de toda la provincia, y tendrá al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, realizando su charla magistral vía remota en el primer día, entre otras personalidades destacadas del derecho.