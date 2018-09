Bordet: "Cuando se trabaja con transparencia se genera confianza"

"Somos un equipo de gestión que trabajamos todos juntos para tener resultados: entre la Provincia, el municipio, los vecinos, los clubes, las juntas de gobierno que trabajan de manera desinteresada todos los días con muy pocos recursos, pero llevando soluciones a lugares alejados de los centros urbanos", indicó el titular del Ejecutivo provincial. "Hemos logrado conformar un muy buen equipo de gobierno. Cuando se coordina y se complementa, nos entusiasmamos y podemos hacer muchas más obras", remarcó.









Es un momento muy gratificante para poder compartir con los vecinos que se beneficiarán con esta obra", insistió. Más adelante, habló del compromiso de colocar la iluminación LED en el acceso. "Se trabajó contrarreloj para firmar hoy la adjudicación de la iluminación, además de la obra de inicio del asfalto. Esto completa la totalidad de la obra", agregó.





Por último, el gobernador agradeció tener un espacio para conversar: "Para ponernos de acuerdo en todo lo que hace falta porque, si somos capaces de poder seguir trabajando de esta manera, no me cabe ninguna duda de que resolveremos todos los desafíos que se nos presenten", concluyó. Monjo destacó la atención brindada por la Provincia a sus planteos: "De otra manera, no lo podríamos hacer por el costo que tiene". Se refirió luego a la planificación del puente Ventavoli y Bolívar y que ya está incorporado en el presupuesto 2019. "Es algo muy necesario para el movimiento porque es un puente peatonal. Se hará un puente para que circulen los vehículos, además de completar dos cuadras de la calle Saavedra en su asfaltado para tener de esa manera un ingreso y egreso a la ciudad en las mejores condiciones", remarcó. Luego hizo referencia a que estas obras son continuidad de la gestión anterior de Adrián Fuertes, su esposo. "Nuestra idea es que el sur tenga también la belleza que tiene nuestro acceso norte. Seguiremos trabajando. Me siento muy orgullosa de formar parte de una gestión que, pese a los inconvenientes, no deja de realizar obras", apuntó.









Recomiendan el título provincial





La Provincia informó ayer que el título emitido por Entre Ríos es uno de los recomendados por los analistas como instrumento de inversión. Ante la baja del índice de Riesgo País producido en los últimos días y la paulatina tranquilidad del mercado cambiario luego de la fuerte devaluación, analistas del segmento títulos públicos recomiendan poner la mirada en los bonos provinciales dada su alta tasa de retorno comparada con la capacidad real de pago de las administraciones, se indicó.





"En las últimas semanas se vio una recuperación de los bonos argentinos, con subas de hasta el 10% en el tramo corto. Este mismo rebote no se vio reflejado en la misma magnitud en la renta fija subsoberana, la cual alcanzó niveles de tasas superiores al 14% en dólares y, dado los números fiscales de las provincias, dichos retornos pueden mostrarse como una oportunidad", indicó el diario El Cronista Comercial. Desde el Banco Mariva ven atractivo al segmento provincial en dólares. "Nos gusta el segmento ya que el rendimiento de la renta fija subsoberana está en niveles muy elevados.





En general vemos que las provincias tienen un déficit primario pequeño, sobre todo en comparación con el déficit nacional a la vez que muestran un bajo nivel de endeudamiento". Dentro de las recomendaciones destacan a Córdoba 2021, Mendoza 2024 y Entre Ríos 2025. Analizado el caso del bono de Entre Ríos 2025, los especialistas sostienen que es atractivo ya que rinde el 15,7% y se negocia con un spread de 712 puntos. "Creemos que la provincia muestra números bastante más sólidos que otras provincias que se negocian con el mismo spread por sobre el soberano.





Tiene un equilibrio fiscal primario y bajo endeudamiento con el 24,1% de ingresos totales, esos buenos fundamentos hacen atractiva a la deuda provincial", afirman en Mariva. En tanto desde la firma Puente destacaron: "Lo que hay que entender es qué crédito se está comprando ya que no todas las provincias son lo mismo, pueden existir oportunidades ya que un primer punto a destacar es que las provincias son interesantes de por sí porque pagan más tasas pero también porque tienen mejores números que la Nación, en cuanto a déficit fiscal".









En ese sentido, adelantó que acordará con la intendenta "cómo se seguirá avanzando con otras obras que todavía nos hacen falta", Bordet, recordó el pedido de la intendenta Monjo de pavimentar el tramo 2.600 metros del acceso y la espera de los vecinos por obras que se venían dando en los últimos años. "Detrás de un escritorio no se toma la real dimensión, y cuando se avanzó, se hizo la reserva presupuestaria, se consiguió el financiamiento y se llegó a la etapa de firmar el contrato que, según me comentó el propietario de la empresa, hará que la obra comience en 10 días, quise venir para estar con los vecinos", sostuvo el mandatario. Se refirió a detalles de la obra que conecta al barrio y que "genera calidad de vida". También mencionó "el esfuerzo que hace un intendente todos los días para dar respuesta a la comunidad y todo lo que hay que gestionar.