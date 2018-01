Bordet confirmó que la paritaria docente se iniciará a mediados de febrero

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, adelantó ayer durante una visita a las instalaciones del túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis que convocará a los gremios docentes para iniciar la discusión salarial recién después de la Asamblea Legislativa, que está prevista para el 15 de febrero.









En declaraciones a medios provinciales el mandatario destacó la impronta dialoguista del Gobierno, en un contexto de tensión con los docentes de todo el país por el decreto que elimina en la práctica la paritaria nacional docente y limita la representación de la Ctera, el gremio con mayor cantidad de afiliados. "Siempre estamos dispuestos a abrir canales de diálogo en busca de acuerdos satisfactorios", expresó el mandatario.





la conducción de Agmer había repudiado la medida por considerar que impide fijar un piso salarial en las jurisdicciones, y a la vez había reclamado al gobierno de Entre Ríos que haya certezas sobre la fecha de inicio de la negociación paritaria. "Habitualmente las paritarias comienzan en febrero, marzo, después de la Asamblea Legislativa. Sin dudas estaremos convocando a las paritarias provinciales con todos los sectores, tanto el docente, como el de la administración central", anticipó en diálogo con Canal Nueve.









"Siempre estamos dispuestos a sentarnos, a llegar a las mejores soluciones como todos los años, abriendo canales de diálogo, escuchando, proponiendo, pero por sobre todo llegando a acuerdos satisfactorios para ambas partes", ratificó el titular del Ejecutivo.





En otro orden puso el foco en la política de ordenamiento de las cuentas públicas. "Venimos poniendo mucho esfuerzo para transparentar las cuentas públicas y que se divulgue cuál es el real estado de la situación en la provincia", especificó. "Hemos ido hacia un ordenamiento de las cuentas fiscales que nos ha permitido ir reduciendo sostenidamente el déficit de nuestras cuentas públicas. En déficit de caja, hoy tenemos un 29% menos en 2017 respecto de 2016", precisó.









De la misma forma reiteró que durante su mandato no se ha producido ningún despido, tal como lo había prometido en la apertura de sesiones ordinarias. "Esto ha significado que no hemos hecho ningún ajuste en base a los trabajadores, porque hemos mantenido los acuerdos paritarios, los hemos respetado y también no hemos generado despidos", subrayó.

"Lo que sí se hizo fue que una planta de personal que venía creciendo al 3% interanual bajara ese crecimiento al 0,6%, por lo cual solamente cubrimos los lugares de necesidad, como el caso de salud, educación y seguridad", añadió el presidente del PJ entrerriano. Durante su intervención también detalló los cambios realizados después de las elecciones de medio término, al reducir la cantidad de ministerios.