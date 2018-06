Bordet compartió ayer con Frigerio el acto oficial del Día de la Bandera en Ibicuy

El gobernador Gustavo Bordet rindió homenaje al Día de la Bandera al visitar ayer en Ibicuy junto al ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, la primera Aula Taller Móvil Flotante del país; en tanto que el vicegobernador, Adán Bahl, encabezó los actos oficiales en Villaguay.

Bordet pidió honrar a Manuel Belgrano "llevando nuestra enseña Patria bien alta y trabajando todos los días para ser mejores personas". Mientras que Bahl dijo: "La Bandera nos recuerda que tenemos que seguir luchando por lo que pensamos que es justo, por ese país que queremos y que tanto nos necesita".

En el puerto de Ibicuy, que recorrió junto al ministro del interior Rogelio Frigerio, el gobernador visitó la primera Aula Taller Móvil del país que cuenta con una lancha de apoyo que permite trasladarla a distintas localidades.

Al referirse a la unidad educativa flotante, Bordet dijo: "Es la primera que se realiza en el país y va a posibilitar trabajar en capacitaciones técnicas. Tener la posibilidad de moverse de un lugar a otro, e ir a lugares de difícil acceso por vía terrestre, nos pone a la vanguardia en materia de educación con lo cual estoy doblemente feliz para celebrar esta fecha Patria".

Respecto del Día de la Bandera, reflexionó: "El símbolo patrio que más nos identifica es nuestra Bandera, que fue creada por el general Manuel Belgrano desoyendo lo que en su momento el Cabildo le decía, pero necesitaba para ese ejército que iba hacia el norte tener una divisa distintiva, que es cuando nace nuestra Bandera".

"Un día como hoy, en que se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano en la más absoluta soledad y pobreza, con un cortejo que fue solamente con su criado y su médico al que le pagó los honorarios con su reloj, habla a las claras de la abnegación, compromiso que toda la generación de la Revolución de Mayo tenía para con el país, y Belgrano fue uno de los padres de la Patria, así que honrarlo en este día y tener nuestra enseña Patria bien alta hace que trabajemos todos los días para ser mejores personas", completó.

Por su parte, el ministro Frigerio dijo que la inauguración del aula "es fruto del trabajo en equipo", y destacó: "Esta es la primera aula flotante especialmente diseñada en el astillero de Diamante, para un lugar como es el de las islas, los que conocemos la zona sabemos lo que significa la dificultad del traslado".

Por último resaltó que en la unidad de educación técnica "se van a privilegiar contenidos que tienen que ver con la energía renovable y también con el arreglo de los motores fuera de borda".

El aula flotante, permite el desarrollo de ofertas de Formación Profesional para la población isleña.

Durante su visita al Departamento Islas del Ibicuy, Bordet entregó una ambulancia de mediana complejidad para el hospital Eva Duarte, de Ceibas, y otra de igual complejidad destinada al hospital Behring, de Ibicuy





Cruce con Lifschitz

Frigerio le contestó ayer al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien antes del comienzo del acto por el Día de la Bandera en Rosario, aseguró que no comparte la decisión del presidente de Mauricio Macri de no asistir al festejo ante la posibilidad de disturbios. "Ayer acordamos con el gobernador no ir, me llamó la atención el cambio de postura en menos de 24 horas", dijo Frigerio, quien insistió en que la medida fue tomada para no opacar la celebración por la fecha patria.

"Como teníamos información de que iban al acto a hacer disturbios, íbamos a tener que reforzar el vallado y alejar a los vecinos de la posibilidad de estar cerca del acto y apreciar el monumento a la Bandera que estamos poniendo el valor. Ante la posibilidad de que muchos rosarinos no pudieran asistir al acto, privilegiamos el festejo de los vecinos", aseguró Frigerio.

El ministro insistió en que no fue una decisión unilateral del gobierno nacional, sino que fue consensuada con Lifschitz: "Ayer conversé con él, ambos decidimos privilegiar el festejo de vecinos al acto político".

Ayer en medio del festejo, un hombre armado con un cuchillo fue detenido por agentes de seguridad al intentar subir al palco oficial mientras se realizaba el desfile.