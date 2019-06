Bordet acordó listas con la fórmula K, y las encabezan Kueider y Casaretto

El cierre de las listas de precandidatos a legisladores nacionales se extendió llamativamente en la provincia, tanto en el oficialista Frente de Todos como en Juntos por el Cambio.

Embed

Embed

Luego de que circularan varias versiones sobre la composición de las listas del oficialismo, que incluyeron a una veintena de dirigentes, se difundió a las 21 un breve comunicado con los nombres elegidos por el gobernador Gustavo Bordet

Allí se señaló que Edgardo Kueider, “su mano derecha y estratega de la campaña en la que el mandatario logró la reelección con el 58% de los votos, encabezará la lista de senadores del Frente de Todos en Entre Ríos”.

En tanto, Marcelo Casaretto, el actual presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y exministro de Economía durante la gestión de Jorge Busti, será el candidato en primer término de la lista de diputados nacionales.

Por otra parte, la actual concejala paranaense Estefanía Cora será la segunda candidata a senadora, mientras que la exintendenta de Paraná, Blanca Osuna; el actual senador provincial por La Paz, Aldo Ballestena, y la actual diputada provincial Maria Elena Tassistro, completan la lista de diputados nacionales por el Frente de Todos en Entre Ríos.

La presencia de Cora y de Blanca Osuna refleja la clara incidencia del kirchnerismo en la composición de las listas. La joven edila paranaense es una encendida militante K, mientras que Osuna forma parte de l kirchnerismo más duro de Entre Ríos y es amiga personal de Cristina Fernández.

En el comunicado del gobierno provincial se enfatizó el perfil de los bordetistas. Así se señaló: “Kueider es Secretario General de la Gobernación a cargo, además, del Ministerio de Cultura y Comunicación. El funcionario fue el hombre clave en las negociaciones que llevaron a la unidad del peronismo entrerriano, marco en el cual cultivó un estrecho vínculo con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Además, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Concordia entre 1999 y 2003 y secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local de Concordia durante la intendencia de Gustavo Bordet”.

Sobre Casaretto se destacó que es “titular del IAPV, profesor universitario y Consejero Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También fue ministro de Economía de la provincia y senador provincial (por Tala entre 1999 y 2003)”. El funcionario ya había intentado llegar a la Cámara Baja en 2005, cuando integró una lista de precandidatos junto a Santiago Gaitán, pero que finalmente ni siquiera llegó a presentarse.

Sin Urribarri

Uno de los datos principales de la lista que Bordet dio a conocer ayer es que el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, no es candidato.

Desde el acuerdo de unidad del peronismo provincial, que se consiguió con la mediación de Alberto Fernández y la anuencia de Cristina Fernández, se sostenía la existencia de un pacto no escrito para ubicar al exgobernador como candidato a senador nacional

El comunicado puntualizó datos del cronograma electoral, que señala que hoy domingo comienza también formalmente “el espacio para desarrollar las campañas políticas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 11 de agosto”.

En Juntos por el Cambio

El sector interno de la UCR que competirá en las PASO con la lista “Futuro Entrerrriano” definió pasadas las 19.30 las listas de precandidatos a senadores y diputados nacionales, de cara a las próximas elecciones de octubre.

Tal como se sabía, la lista de senadores será encabezada por senador provincial Raymundo Kisser y la exconvencional Adriana De La Cruz; mientras que como suplentes van el presidente del partido GEN, Francisco Larocca; y Marina Di Orio.

En tanto la lista de diputados será encabezada por el presidente de la UCR, Leandro Arribalzaga; seguido por Mariana Lamboglia; los integrantes de la Juventud Radical Alexis Pereyra y Julieta Carrazza, y como suplentes Rubén Villaverde y Lucrecia Gaetano.

Al cierre de esta edición no terminaba de definirse la lista oficial de Cambiemos. El escenario planteado anoche confirmaba que el senador nacional Alfredo De Ángeli sería candidato a la reelección, imponiéndose sobre el último candidato a gobernador de Cambiemos, el radical Atilio Benedetti.

Por otra parte, la lista de candidatos a diputados nacionales iría encabezada por la actual diputada provincial Gabriela Lena, oriunda de Chajarí, donde Cambiemos hizo una excelente elección el 9 de junio.

En segundo lugar de la lista de diputados, tras muchos cabildeos, se confirmó el intendente de Basavilbaso Gustavo Hein, quien fue el compañero de fórmula de Atilio Benedetti el 9 de junio.

Polémica al cierre

La definición de la lista oficial de Cambiemos generó polémicas y al cierre de esta edición tanto el concejal paranaense Emanuel Gainza como la diputada provincial María Alejandra Viola –quienes tuvieron expectativas de estar en los principales casilleros– evaluaban presentar una lista alternativa. La decisión no estaba tomada porque debían hacerlo sabiendo que solo la lista oficial podrá ir pegada a la candidatura de Macri y Pichetto

Socialistas con Lavagna

Otro sector que afrontaba dificultades para cerrar anoche su lista a un horario prudente era el Partido Socialista, que acompañará la fórmula presidencial que integran Roberto Lavagna y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

También por ese espacio anotó una lista de precandidatos a diputados el concejal paranaense Luis Toto Díaz, para competir en las primarias del Partido Socialista de Entre Ríos. La nómina está encabezada por el edil y luego aparecen la militante radical talense Ilda Bianqui, Juan Carlos Meillard y Claudia Paola Martínez.

En tanto, la izquierda entrerriana tendrá a Nadia Burgos y Luis Meiners compitiendo por un lugar en el Congreso.

El estratega, desde 2007

análisis.jpg

El 21 de abril UNO publicó una nota sobre el desarrollo de la campaña y el rol más que destacado que tuvo el ahora candidato a senador nacional Edgardo Kueider en las elecciones primarias del 14 de abril. En esa nota Kueider deslizó varios conceptos y quedó claro que su rol se remonta a su llegada al municipio concordiense en 2007.

Sobre las PASO señaló: “Llegar como llegamos al domingo de la elección no obedece al trabajo de campaña específica de Bordet. Vos no le vas a hacer la campaña a un dirigente que ya está en ejercicio del gobierno. Salvo que sea alguien que venga muy de atrás, que no es este caso, y entonces tenga que salir a hacer unas promesas bárbaras. Para Bordet su gestión es la campaña”, indicó .

Kueider entiende que muchas cuestiones se definen antes y recuerda la reelección del actual gobernador como intendente de Concordia en 2011. “Si me preguntás, cuando ganamos en 2011, previo a eso no hicimos nada distinto. Teníamos ganada la elección y las encuestas en Concordia nos daban números superiores al 60%. Muchos decían ‘ya ganamos, para qué vamos a andar en los barrios haciendo todavía más compromisos que los que ya tenemos para cumplir’.

Pero caminamos y ganamos por el 71%, y en el Concejo Deliberante metimos todos menos un concejal. ¿Para meter un concejal más? No. Hicimos la elección más importante de la provincia. Y si no hubiéramos hecho eso, quedaba como que habíamos ganado por ir colgados del saco de (Sergio) Urribarri y de Cristina (Fernández). De ahí Bordet ya quedó posicionado para 2015”.

“En la comunicación siempre fuimos en línea con su personalidad, con lo que él es. Y la gente lo conoce como es” fue otra de las definiciones. Igualmente se refirió a la relación que había trabado con Alberto Fernández para lograr la lista de unidad del justicialismo entrerriano.