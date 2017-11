Bomberos Voluntarios reclaman la ley para regular esta vital actividad

Con las sirenas de las autobombas a pleno, Bomberos Voluntarios de la provincia, reclaman frente a la Casa de Gobierno, en Paraná, una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet.





Piden que ya no se dilate el proyecto de ley que presentaron en marzo del año pasado para regular la actividad, que contempla obra social, seguro y reconocimiento por los 25 años de servicio.





El presidente de la Federación que agrupa a las entidades de Bomberos Voluntarios, Pedro Pablo Bisogni, le pidió una "decisión política" al Gobernador para avanzar en ese sentido.





"Esta movilización que realizamos es ante la falta de respuesta a varias notas que hemos presentado al gobernador pidiéndole una audiencia por el tratamiento de la ley de bomberos que está con estado parlamentario. Hemos hablado en varias oportunidades con los legisladores de las comisiones de trabajo, de legislación y con ambos bloques pero en definitiva la respuesta es la decisión política del Gobernador", expresó Bisogni a APF.





bomberos5.jpg Foto: APF





Tras señalar que el reconocimiento a los 25 años de servicio de los bomberos y la obra social para los agentes, son dos de los puntos más salientes de la legislación que reclaman, Bisogni pidió más recursos para el sector.





"No estamos pidiendo algo descabellado; nosotros no somos responsables de la situación económica del Gobierno ni de tantos años de postergaciones (casi 30 de una ley sin reglamentar), no somos responsable de haber trasplantado palmeras de Ubajay a Mar del Plata, donde se malgastaron más de 30 millones de pesos, tampoco somos responsables de la fabricación de cosechadoras truchas que nunca marcharon", enumeró.





Luego precisó que de casi "1000 bomberos voluntarios" son casi "300" los que no tienen una obra social, "una cantidad mínima" hizo notar y abundó: "Quieren carga las tintas de la economía a 50 instituciones que representamos más de 500 millones por año en el servicio. Somos asociaciones sin fines de lucro".





Bisogni puso de relieve además la creación de la oficina del Plan de Manejo del Fuego en la cual "existen recursos como para podernos asignar". "Se armó una oficina donde cada vez que venimos hay más cantidad de empleados. Se están malgastando los recursos que en definitiva son contraprestaciones al servicio que brindan los bomberos, en el nombramiento o contratación de cantidad de personas que en definitiva no dan ninguna respuesta", sostuvo.





Las entidades, según se informó oficialmente, serán recibidas por Bordet el martes 21: "Estamos esperando que se nos confirme el tema de la próxima semana de ser recibidos por el gobernador; con la Ministra Romero hemos hablado el miércoles pasado, pretendemos respuestas concretas porque hasta el momento lo único que hemos tenido son dilaciones", concluyó.





Las medidas





Respecto al plan de lucha que definieron en octubre pasado en asamblea en Villaguay: "La idea es estar manifestándonos durante el día de hoy y de no tener respuesta volveremos los próximos días y vamos a pensar de hacerlo más intenso. Pero como ya lo decidimos en asamblea, de no tener respuestas adonde vaya el Gobernador estaremos presentes para hacerle oír nuestros reclamos", agregó.













Bomberos de Ciebas presentes





A través de un comunicado, los Bomberos Voluntarios de Ceibas adhirieron a la protesta en Paraná.





"Los Bomberos Voluntarios de Ceibas apoyamos incondicionalmente el reclamo por Obra Social Seguro y Jubilación para nuestros hombres y mujeres bomberos que garantizan la seguridad ante siniestros de nuestra amada Entre Ríos. Consideramos necesario un diálogo profundo y un mayor compromiso de la dirigencia para lograr estos objetivos. Es por eso que no nos movilizanos y le damos la oportunidad al flamante Director de Defensa Civil Provincial, que hace una semana que asumió, que pueda hacer las diligencias pertinentes para lograr estos cometidos garantizados en la Ley Provincial 8.105 y que nunca fueron Reglamentados".





La nota está firmada por la comisión directiva y cuerpo activo.