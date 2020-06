Bombera voluntaria de Chajarí denunció acoso y malos tratos

Mercedes Fernández es bombera voluntaria del cuartel de Chajarí y mediante una carta abierta en su cuenta de Facebook relató situaciones de humillación y maltrato recibidos por parte de autoridades de la institución tras denunciar a un colega por insinuaciones, propuestas indecentes y acoso.

"Me da pena y bronca tener que destapar que el cuartel donde estoy no está exento de esto. No es lo que uno haga lo que deja mal a la institución sino son las actitudes de las personas que forman parte, de sus malas actitudes", dice la voluntaria en un extracto de su carta abierta. También relató que hace 16 años forma parte de la institución.

Respecto del acoso por parte de un compañero, indicó: "Desde hace menos de un año estaba aguantando algunas insinuaciones de parte de uno de mis colegas. Hubo muchos cambios en el cuartel, algunos para mejor pero, llegó un día que ya no pude seguir ocultando todo esto, lo hablé con quién es mi pareja, que a la vez es colega en esta vocación de ser bombero... aún sabiendo que por faltas de pruebas, está acusación era grave y que siempre se termina perjudicando a la mujer, lo hablé con una de las personas que tiene un cargo importante dentro de la institución. Se lo contó a la persona a quien yo acusaba, lo que devino en un recorte de tareas y más hostigamiento para con mi persona dentro de la institución. Incluso me dijeron que debía de presentar una nota y que de ahí se denunciaba...me intimaron a realizar una denuncia, resaltaron que la persona que mentía debía irse. Con todo eso encima, sabiendo que podía perjudicarme aún más porque nadie me cree, sabiendo que era mi palabra contra la suya, realice la denuncia. Denuncie. Me animé ya que otra opción no me dejaron...", describió la mujer que recurrió a la Justicia.

El cuartel al que pertenece la mujer se llama Salvador "Machito" Ruíz.

La bombera contó que está activa en el cuartel, aunque la licenciaron durante 15 días, y lo mismo ocurrió la persona denunciada. Dentro de esa licencia, estuvo emplazada para presentar la denuncia en la Justicia y el trámite fue concretado.

SU DESCARGO EN FACEBOOK