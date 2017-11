Blanca Osuna criticó la gestión de Sergio Varisco en Paraná

La exintendenta de Paraná, Blanca Osuna, criticó a la actual gestión del intendente Sergio Varisco. Apuntó a la involución en políticas de género y aseguró que "se cerró la participación ciudadana". Además, hizo referencia al presente del justicialismo entrerriano: "El peronismo debe opinar más sobre temas de la agenda política".







"Me ha quedado el orgullo de saber que impulsamos políticas activas de participación ciudadana, como es el presupuesto participativo y de género, y acciones conjuntas con organizaciones, asociaciones, empresarios. En cosas concretas uno sabe que cumplimos con un compromiso, que nos encantarían que fueran políticas de Estado, dejamos acciones en rumbo concreto y algunas obras pudimos completar y otras que quedaron en marcha, y otras que no se han culminado". En cuanto a la gestión del actual intendente Sergio Varisco dijo que "cerró la participación ciudadana, toda la involución en políticas de género, dejamos recursos que operaban como un respaldo, y ese fondo anticíclico se ha derrumbado".









En este marco indicó que "el Presupuesto 2018 no tiene ningún mensaje, se modifica la participación ciudadana del presupuesto participativo. En nuestra gestión no solo fue un proceso de participación, sino de intervención de los vecinos con obras. Ahora se reduce el financiamiento en diez veces, y del mismo modo, en mi gestión creamos el Ente Municipal de Turismo, se dispuso de un fondo para las políticas de turismo, el recorte previsto para este presupuesto es mayor al 75%, la ciudad tiene un fondo para cultura, las ciencias, lo cual exige que el municipio realice concursos y financie espectáculos, pero esto no aparece. Por el contrario, se anula en el presupuesto 2018. Eso sí, se incrementa la planta de personal y hay una reducción en la partida de equipamiento, la de obra pública es igual a la del 2017, lo que significa un retroceso grave para la ciudad de Paraná".





Osuna consideró que les "faltó tiempo para terminar las cosas, para consolidar las políticas del borde costero o desarrollo ambiental de la ciudad, la planta de clasificación de residuos General Belgrano en el Barrio San Martín, el humo y las moscas volvieron a esa zona y la planta está en un abandono concreto, uno siente una gran preocupación, porque luego recuperar esas cosas lleva tiempo", criticó en declaraciones al portal Debate Abierto.





Política





"En materia electoral, las elecciones se ganan o se pierden, siempre es mejor ganar, pero nosotros señalamos antes de la campaña con gran preocupación el compromiso que el intendente tenía con la venta y circulación de la droga en Paraná, eso que después fue investigado por la Justicia Federal y puesto en el tapete, pero no es algo que impacte en la voluntad electoral, quizás la comunidad necesite más tiempo para tomar conciencia.





En este sentido agregó: "Hablo de cosas públicas, que han sido expuestas y que realmente son materia pendiente. En algún momento la comunidad reaccionará, uno abre interrogantes con respecto a que es lo mejor para los paranaenses".





"En nuestra gestión dejamos un fondo de recursos que conformaban plazos fijos, eran como el respaldo, que luego sería la pesada herencia que dejamos para el intendente Varisco -según él-, entonces me pregunto qué pasó con esos recursos, a dónde fue el reaseguro de la municipalidad de Paraná. Un municipio que se endeuda, dilapida recursos que era un reaseguro, se auto-habilita para direccionar partidas libremente, que prevé un incremento de la planta de personal del 52%. Entonces esas son cuestiones que deben plantearnos interrogantes y a los medios de comunicación investigar estos hechos, no solo a transmitir los comunicados oficiales del municipio", aseveró.





Al ser consultada sobre el peronismo, Osuna opinó que "el justicialismo ha tenido tradicionalmente una dinámica intensa en relación a agrupaciones, referencias dirigenciales, pero mucho no ha cambiado. Quizás hay que ir madurando, consensuar para lograr la unidad y poder expresarse desde los espacios, porque desde el radicalismo y el PRO en relación a temas nacionales no nos hacen ningún bien, por lo que mantengo una posición crítica sobre la Reforma Laboral que impulsa el presidente Mauricio Macri, y brindo todo mi apoyo a los trabajadores, porque implicaría un retroceso en las leyes".





Por último, Osuna indicó a Debate Abierto que hay que opinar porque "no es solo en relación a las elecciones sino a temas que surjan en la agenda política en general, y estaría bueno que el Partido Justicialista se exprese, porque el silencio convalida políticas contrarias", remarcó.





Finalmente sostuvo que "Bordet lleva adelante la gestión con mucho esfuerzo, no es fácil gobernar con un gobierno nacional de signo opuesto", concluyó.











Fuente: APFDigital