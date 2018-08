Benedetti le retruca a Frigerio: "Si hay reglas iguales, no me bajo"

El diputado nacional Atilio Benedetti salió ayer a marcar la cancha luego del trascendido publicado en los diarios Clarín y La Nación volvió a instalar la posibilidad de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sea candidato a gobernador el año que viene.

"Si hay reglas de juego iguales para todos por supuesto que no me bajo", señaló ante la consulta. Sucede que el trascendido que apareció en los diarios porteños al otro día de un encuentro que mantuvo Frigerio con los legisladores de Cambiemos en Villa Paranacito, se señalaba que los otros aspirantes declinarían sus postulaciones en caso de ser el ministro del Interior el que pretenda competir por la gobernación.

En ese encuentro había varios diputados del benedettismo: Fuad Sosa, Gabriela Lena y Sergio Kneeteman, entre otros. Ninguno de ellos salió a reinvindicar la postulación de su conductor pasados más de un día y medio de aparecida la versión, lo que parece haber obligado a Benedetti a hacerlo él mismo.

"Si hay reglas de juego claras, iguales para todos, por supuesto que no me bajo", dijo Benedetti a Babel Digital.

En el juego de las medias palabras, lo de reglas iguales para todos admite varias lecturas. ¿No serían reglas iguales que un candidato vaya a las primarias con el aval del presidente Mauricio Macri, como podría tenerlo Frigerio? Esa es tal vez la principal incógnita.

Lo cierto es que Benedetti sigue. Lo mismo se dejó trascender en el entorno del intendente chajariense, Pedro Galimberti, cuya agrupación (Alternativa Radical Entrerriana) confirmó el sábado su postulación en un encuentro desarrollado en Villaguay.

Otro aspirante radical es el diputado y exintendente de Maciá, Ricardo Troncoso, quien participó de la reunión del sábado con Frigerio. El dirigente maciense también recorre la provincia en pos de su postulación

Hein, también

El número dos del menú del PRO en la provincia es Gustavo Hein, actual intendente de Basavilbaso, cuyas expectativas son las más acotadas si Frigerio decidiera disputar la gobernación provincial. No solo porque se trata de su jefe político, sino porque parece difícil que la fórmula para gobernador y vicegobernador esté integrada por dos dirigentes del PRO, dejando de lado a los otros partidos que integran la alianza Cambiemos.

Sin embargo, en caso de que Frigerio no participe, sus posibilidades de integrar la fórmula sin importantes. Eso parece pensar la diputada Ayelén Acosta (Cambiemos) quien este fin de semana dejó en claro que tampoco Hein se baja: "El ministro sería la figura de consenso, pero el intendente de Basavilbaso también podría ser una alternativa", precisó.

Y hablando se alternativas, la legisladora remarcó que su partido trabaja en generarlas en el gobierno de los municipios de Paraná Campaña. En ese sentido mencionó a las ciudades Cerrito, Viale, Crespo, Seguí en declaraciones al portal Debate Abierto. Se sabe que Cerrito es gobernado por un partido vecinal y que en Seguí gobierna el justicialismo. Sin embargo, tanto Crespo como Viale tienen intendentes radicales, Darío Schneider y Uriel Brupbacher, quienes no descartan ir por la reelección. Ahora están avisados de que en la interna tendrán adversarios del macrismo puro.





Aclaración

La diputada radical Gabriela Lena señaló ayer por la tarde, consultada por APF, que en el encuentro de Villa Paranacito "no hubo otras conversaciones" que las relacionadas con la gestión. "A nivel político no se habló de candidaturas y respecto del desdoblamiento de elecciones se mencionó algo muy al pasar pero no fue un tema", describió Lena. "Sí se dialogó sobre la situación en que estaban la Nación y la Provincia, como así también sobre limar asperezas y trabajar en torno a la unidad de Cambiemos", indicó.

"Me llamó la atención lo de la candidatura de Frigerio porque no se habló de ninguna",señaló finalmente.