Becado a México busca horizontes de crecimiento en materia tecnológica

Nicolás Galvarini es estudiante de la licenciatura en Automatización que se dicta en la facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en Concepción del Uruguay

Es técnico electromecánico recibido en la Escuela Nacional de Enseñanza Técnica (ENET) N°2 Francisco Ramírez, y ya alcanzó el título de técnico en Automatización en su carrera hacia la licenciatura.

A seis materias de lograrlo, decidió ir por más y se inscribió para acceder a una beca que le permitiera crecer como profesional, conocer otras realidades y sumar experiencia en el ámbito de la tecnología, que es lo que más le interesa.

"Para mí es el momento ideal, ya no tengo que cursar, es una buena oportunidad y puedo avanzar en lo que más me gusta, no lo dudé, pero sabía que no sería fácil", afirma.

Los postulantes a la beca que la universidad entrerriana otorga a cuatro de sus estudiantes para especializarse en el exterior debieron pasar un exhaustivo análisis académico que incluyó buenos promedios generales, calidad en las prácticas, asistencia y, por sobre todas las cosas, interés en crecer como profesional.

Finalmente Nicolás fue uno de los elegidos, y su destino será el Instituto Tecnológico Chihuahua II de la Universidad de ese estado de México.

Nicolás viajará mañana a Chihuahua, donde cursará la carrera de Ingeniería Industrial.

"El programa me permitirá cursar cuatro materias que cubren las equivalencias de la carrera que curso en Concepción del Uruguay, es justo lo que necesitaba, y se da en un ámbito ideal", señaló.

Según el detalle dado a conocer por Nicolás a UNO, se trata de una universidad que recibe a una gran cantidad de extranjeros y el intercambio es parte del trabajo que se realiza habitualmente en México.

Sobre las exigencias de la carrera para llegar a este premio, Nicolás afirmó: "Ninguna carrera es tan difícil, siempre es cuestión de sentarse y estudiar. A mi siempre me costó mucho concentrarme, pero con esfuerzo se superan todas estas cuestiones y se puede avanzar muy bien. Siempre es importante tener la carrera lo más al día posible, y todo eso solo es posible sentándose con los libros".





Seis meses afuera

De Entre Ríos viajarán tres estudiantes más, dos de ellos a Colombia, y uno más a México, al Distrito Federal.

Según el detalle de la beca que recibió el joven uruguayense, deberá permanecer en el exterior por medio año.

El viaje de ida será mañana, y a finales del mes de junio próximo tiene pautado el regreso.

La beca cubrirá económicamente el hospedaje, la comida y el seguro de vida de Nicolás durante toda su estadía en México. Los pasajes, en cambio, debieron ser costeados por él mismo, quien se abocó a trabajar en diversas tareas para juntar el dinero que demandaban los tickets de avión.

"Nada se logra sin esfuerzo, yo tuve que hacer de todo para juntar la plata, desde manejar un tractor hasta trabajar en un taller mecánico, pero era una oportunidad única y no podía dejarla pasar", aseguró.

El esfuerzo ha sido una constante para este joven uruguayense, que no deja de marcar la necesidad de continuar y volver a intentar pese a los reveses que presenta el estudio.

"Nada es tan difícil, si estudiás, te presentás, rendís, y salís mal, habrá que estudiar más hasta que salgás bien, ese es todo el secreto, insistir, no aflojar hasta que salga bien", aconsejó por último.