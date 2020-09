Bares y hoteles de Paraná: "Estamos en una situación de quebranto total"

Gastronómicos y hoteleros protestaron en pleno centro de Paraná por las restricciones al rubro impuestas por autoridades municipales y provinciales ante la cuarentena del Coronavirus Covid-19. Dan cuenta de la acuciante situación económica y laboral del sector y piden la rehabilitación de las actividades, prohibidas al retroceder Paraná a la Fase 3 debido al aumento exponencial de casos que este miércoles alcanzan los 190 positivos de los cuales 148 se confirmaron en el departamentos Paraná.

El reclamo se hizo sentir con un corte de calle en España, entre Peatonal San Martín y Pellegrini, lo que causó algunos problemas por arriesgadas y vedadas maniobras realizadas por automovilistas que no dudaron en utilizar la acera para sortear la protesta.

Protesta gastronómicos y hoteleros (10).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Los empleados y dueños de bares y hoteles sacaron mesas, sillas y camas a la calle y cortaron el tránsito. Se expresaron con pancartas, cánticos y cacerolas.

Protesta gastronómicos y hoteleros (16).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Hugo Permayú, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina delegación Paraná (UTHGRA) señaló a UNO que la idea es hacer visible el malestar del sector por la imposibilidad de trabajar. “No entendemos la razón por la cual no se nos deja trabajar ya que todos los comercios están abiertos y nuestros protocolos son mucho más completos y estrictos que otros establecimientos en Paraná”.

Protesta gastronómicos y hoteleros (12).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

El sindicalista ejemplificó que los protocolos del sector incluyen la toma de la temperatura a comensales, el llenado de una planilla, tapabocas y alcohol en gel ademas del distanciamiento de mesas, y sin embargo no los dejan reabrir: “Estamos en una situación de quebranto total”, se lamentó.

Protesta gastronómicos y hoteleros (14).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

En ese sentido aportó que más del 20% de los establecimientos están cerrados “y no sabemos cuántos quedarán cerrados cuando la pandemia termine y ya se nota un incremento de la desocupación, con trabajadores en la calle y cierres definitivos. En Paraná, además de dos importantes hoteles ya cerraron y dos cervecerías nos comunicaron que no volverán abrir, y hay otro 30% de los establecimientos que no saben”.

La protesta