Al finalizar este viernes, el balance en Entre Ríos de la aplicación del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la pandemia de coronavirus dejó como saldo la apertura de una causa judicial a un joven que fue detenido por violar la cuarentena.

El incidente ocurrió en Gualeguay durante la madrugada de ayer, por lo que tras la intervención de la Justicia local se dispuso que la causa sea investigada por la Justicia Federal de Paraná.

En tanto, desde el gobierno provincial y la propia Policía se observó a media mañana de ayer que el tranquilo movimiento existente comenzaba a tener otras características. De allí que se acortaron los tiempos de la etapa de concientización fijada por las fuerzas de seguridad a la hora de avanzar con los operativos y procedimientos en las calles al encontrar a personas que violaran la cuarentena impuesta.

Se informó a UNO que a grandes rasgos la población tuvo un alto cumplimento a las medidas restrictivas, pero se tuvo que ajustar el operativo inicial con más “energía” y firmeza con las personas que se encontraban realizando caminatas o actividades al aire libre que no estaban autorizadas.

Inspecciones de Trabajo

La Secretaría de Trabajo de la Provincia realizó ayer una tarea de control acerca del cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación. Se explicó a UNO que concurrieron a alrededor de tres comercios y emprendimientos de Paraná que no se encontraban autorizados a trabajar, donde la indicación de cierre fue bien recibida. El secretario de Trabajo de la Provincia, Ángel Zacarías, destacó la predisposición de los comerciantes ante la indicación de cierre.

La mayoría de las consultas a ese organismo provincial tuvieron que ver con empleados que eran conminados a concurrir a trabajar y ellos no sabían si debían hacerlo o no. También hubo consultas de trabajadores a los que se les proponía firmar un documento aceptando el descuento de los días no trabajados o situaciones relacionadas con trabajos domiciliarios, especialmente de servicio doméstico.

Por la tarde se produjo, en cercanías de Concordia, la clausura de un aserradero, donde la medida final fue la clausura del mismo. También hubo una situación conflictiva en Islas, donde el personal policial y de la Secretaría de Trabajo debieron intervenir en una papelera que estaba trabajando. Si bien el caso fue denunciado por dirigentes gremiales del Sindicato de Papeleros, el titular de la firma adujo estar amparado en las excepciones del decreto del aislamiento social obligatorio, ya que se dedica a la fabricación de envases para comida.

Control permanente

Desde la Policía de Entre Ríos, se confirmó que en la primera parte de este proceso, se avanzó con la postura de concientización a la población. Sin embargo, frente a los excesos producidos en distintos sectores, desde el anochecer de ayer se avanzará con la penalización concreta de la violación del Decreto de Necesidad y Urgencia.

Incluso se alertó de que en caso de ser cierta la convocatoria de jóvenes para la noche de ayer y la madrugada de hoy a la zona del exhipódromo, como a quintas de la zona, se iban a tomar todas las medidas necesarias para que tales actividades no se realizaran.

Actividad judicial

UNO consultó a las autoridades de la Fiscalía en turno de Paraná, y la respuesta ante la apertura de causas judiciales fue que no se dispuso ninguna intervención del organismo hasta la fecha.

En la Fiscalía Federal de Paraná se detalló que hay dos denuncias en curso, de la semana, previo al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia. Una corresponde al diputado nacional Jorge Lacoste, y la restante de un vecino de esta capital que notificó de la violación de la cuarentena de una persona que se encontraba con medidas restrictivas sanitarias. Ayer no hubo denuncias, a excepción del caso del joven en Gualeguay.

Extraño caso

En Concordia la Policía detectó ayer de madrugada a un joven que corría por calle San Lorenzo y se arrojó al río en la zona de la Playa Nebel. Si bien trataron de sacarlo del agua, por la oscuridad el hombre se perdió de vista. Los efectivos dieron aviso al personal de Prefectura Naval para realizar la búsqueda, aunque sin éxito.

Horas más tarde se lo pudo localizar en la localidad uruguaya de Salto, hasta donde llegó a nado.

Una vez identificado, resultó ser un joven de 20 años que en la noche anterior estuvo consumiendo alcohol, según lo reportado por sus familiares.