Bahl: "Queremos recuperar Paraná para la gente, no para un sector político"

El vicegobernador, Adán Bahl, ya con el traje de precandidato a intendente de Paraná, sostiene que a la capital provincial se la ve desordenada y librada a su propia suerte. En diálogo con UNO el postulante favorito en las primarias del frente Creer Entre Ríos explicó cómo ve a la ciudad y qué piensa hacer si es electo intendente.

—¿Cómo es la campaña hacia las PASO siendo el candidato que a priori tiene más chances?

—Hay mucha gente con la que venimos trabajando hace mucho tiempo, no de manera pública; analizando la situación de las arcas municipales, la obra pública y cómo funciona el municipio. Con diferentes equipos vamos visualizando situaciones para aplicar medidas si la gente nos honra con su voto.

—Lo señalan como el favorito de las PASO del justicialismo aún sin ser el candidato oficial. ¿Se siente así?

—No me siento favorito, me siento uno más. Cuando determiné comenzar con esta campaña asumí que es un gran desafío. Soy de Paraná y la quiero. La veo con situaciones de caos o desorden. Es una ciudad hermosa y con grandes potencialidades, superiores al de muchas ciudades del país, y hoy se la ve desordenada y de a ratos librada a su propia suerte. En la etapa de la vida en la que estoy, con un gran grupo de gente tomamos la decisión de avanzar porque queremos una ciudad sana, segura, ordenada y para eso va a haber que trabajar muchísimo.

—¿No ser el candidato oficial apunta a evitar enojos que afecten en la general?

—Hablando con el gobernador me pareció lo correcto ir en igualdad de condiciones a las PASO. Yo estaba señalado como el candidato oficialista, pero planteé que nadie fuera con la lista 2, sino todos en igualdad de condiciones y que todos pudiéramos pegar con la lista 2. En 2015 pasó algo diferente, había un candidato oficial y tres listas que no pudieron pegar con la lista oficial, y eso generó una situación de desigualdad que luego se vio en la general. Cuando la gente no puede participar en igualdad de condiciones se termina generando algún tipo de rencor.

—Un grupo de peronistas de Paraná entiende que Bahl transita un camino que tiene un destino más allá de 2019. ¿Hay algo de eso?

—Si la pregunta es si quiero ser intendente de Paraná para ser luego gobernador, la respuesta es no. La respuesta es que mi cabeza va a estar en un 100% en la gestión de intendente. Sería imposible llevar adelante la gestión si tuviera la cabeza en 2023. No tendría éxito en la gestión, porque estaría pensando en otra cosa y no en lo que los paranaenses están pensando hoy, y no sería lo que venimos escuchando. En este proceso de varios meses hacia atrás hicimos mucha escucha activa con las vecinales, con las instituciones, y hemos detectado lo que gente espera; por lo que sería defraudarlos si estuviera pensando en una candidatura a gobernador. Voy a estar enfocado y con toda la energía puesta en este desafío para que tengamos un mejor lugar para vivir.

—Igualmente recuperar la Municipalidad de Paraná para el peronismo es importante, desde ya por su peso electoral, pero también por la mirada que existe sobre la dinámica del justicialismo entrerriano.

—Nosotros no estamos tratando de recuperar ningún gobierno para ningún partido político. Estamos tratando de recuperarlo para la ciudadanía. Pensar en recuperar la ciudad para un partido o un espacio político sería un pensamiento muy corto. Queremos recuperarlo para que la gente viva mejor, para que la ciudad le dé respuesta a las demandas de la gente, para que le dé oportunidades.

—Está bien, pero el peso electoral de Paraná apunta a ser determinante en la elección general.

—La elección en nuestra ciudad será determinante para el resultado provincial, y esa fue una de las cuestiones que consideramos al momento de avanzar. Paraná será un lugar clave para poder ganar la provincia. En Entre Ríos hay una presencia de intendentes de Cambiemos, cuya gestión tiene buena imagen, en ciudades que tienen un buena cantidad de electores. Por eso va a haber que trabajar mucho en la campaña y Paraná se va a transformar en un lugar realmente clave para poder ganar la provincia.

—Esa buena imagen de varios intendentes de Cambiemos parece surgir de una fluida relación política entre el gobierno provincial y esos municipios. ¿Eso ocurrió también en Paraná? ¿Fue más o menos que en otras intendencias de Cambiemos?

—La relación con todos los intendentes fue fluida y responsable, con los justicialistas, con los vecinalistas o los de Cambiemos. Basta googlear un poco para comprobarlo. Lo que sí, fue más efectiva con aquellos intendentes que fueron más incisivos en gestionar. En Paraná no tuvimos tantos buenos resultados porque no se logró trabajar en conjunto, y eso no fue por mala predisposición del gobierno provincial sino por la forma de llevar adelante la gestión (en Paraná). Nosotros advertimos, y no es una crítica sino una observación de la realidad, una falta de liderazgo dentro del municipio que se ve claramente cuando los distintos estamentos políticos y el personal de planta llevan adelante, por su propia voluntad, las acciones sin un hilo conductor. Eso no se refleja en una estrategia exitosa que pueda llevar adelante con el gobierno provincial. Innumerables veces intentamos compartir las acciones con el gobierno municipal y ha sido muy complejo. Un caso emblemático es el del acceso sur, que es una de las primeras decisiones que tomamos desde el gobierno provincial para mejorar la ciudad, embellecerla y lograr un acceso más fluido a la ciudad. La Municipalidad de Paraná tenía simplemente la tarea de correr algunos caños y eso demoró prácticamente lo mismo que demoró la obra.

Los intendentes que gestionan bien y de manera permanente han logrado mejores resultados. Esos intendentes que aprovechan la oportunidad, gestionan o consiguen financiamiento. Las obras que se realizan con financiamiento del Estado provincial o nacional marcan la eficiencia del intendente para gestionar. Las que se realizan con recursos propios también. Pero aquellas que se hacen con endeudamiento y se lo patea para más adelante, no hablan de eficiencia del intendente.

—¿Usted cree que encontrará alguno de esos endeudamientos pateados para adelante, si es intendente?

—Por lo pronto estamos viendo varias obras que no tienen calce presupuestario. Esta obra que yo no cuestiono ni critico, pero no sé si la gente la considera prioritaria, que es el megacanje de pisos de la peatonal, es una obra que saldrá cientos de millones de pesos y veo que durante este ejercicio tiene una ejecución del 72% y en el presupuesto municipal esos recursos no están. No se hará la obra en este desarrollo o va a quedar un pasivo para la posterior gestión.

—¿Tiene hablado con Gustavo Bordet, si es reelecto como gobernador, las estrategias para sostener su gestión?

—Con el gobernador hablamos mucho de obras de infraestructura que no se podrán hacer con recursos municipales. Por eso queremos ordenar la Municipalidad para poder apalancar esas obras que deberán hacerse con financiamiento provincial o nacional. Lo vamos a anunciar más adelante con el gobernador.

—¿Hay alguna medida que pueda tomarse en este tiempo en la Municipalidad de Paraná que le preocupe?

—Sí, me preocupa que existe la posibilidad de designar más de 2.000 personas, ya que presupuestariamente el intendente tiene esa facultad. Me pregunto si por estar en el marco de elecciones se llegaría a nombrar 2.000 o 2.200 personas más, porque eso pondría en situación de quiebre al municipio. Eso no debería hacerse jamás: ni comprometer las futuras gestiones, ni jugar con la gente. Si a la planta actual le metemos 2.000 empleados más para ganar una elección, el municipio va a ser inviable.

—¿Cree que el gobierno nacional tiene todavía chances de mejorar la economía?

—Siempre soy positivo, pero yo hace tres años vengo escribiendo de esto, de lo que veía porque advertí hacia dónde iban estas políticas. De todos modos tenemos que hacer el esfuerzo para que a la Argentina le vaya bien, y la esperanza es lo último que hay que resignar.

—¿Cómo se imagina el tono de la campaña general? ¿Se hablará de causas judiciales?

–Creo que se puede hablar porque son temas públicos y nosotros somos funcionarios públicos, y se puede hablar de todo este tipo de situaciones. Todos podemos ser investigados y debemos ponernos a disposición de la Justicia.

Yo no voy a hacer campaña con el juicio a (Sergio) Varisco de ninguna manera. Creo que lo más importante no es lo que yo piense sino lo que pueda pensar y decir la gente de Paraná. Así que sobre ese tema ni me van a escuchar hablar. Eso está en sede judicial y habrá que esperar la sentencia. Creo que las sentencias no se discuten, se acatan o se apelan; ya se trate del intendente o de cualquier otro funcionario. Nosotros no podemos estar haciendo campaña sobre un juicio, sino sobre cómo mejorar la vida de la gente.

—¿Le costó tomar la decisión de ser candidato?

—Cuando pensé que iba a ser candidato, pensé que le iba a dedicar cuatro años de mi vida a mejorar en todo lo que puedo el lugar donde vivo y donde viven mis hijos, y en eso voy a aplicar mi energía. La energía es única y debe aplicarse a cosas positivas.

—Bueno, pero ¿cuál era la opción? Ir a pescar, comer asados con los amigos, salir los fines de semana con su familia.

—Sí, sí (se ríe)... La verdad que esto es todo una decisión. Lo pensé y si lo hice fue porque tuve el apoyo de mi familia, que siempre me apoyó de manera incondicional. Pero sé que el desafío es muy grande. También tuve en cuenta la gran cantidad de personas con ganas de trabajar por Paraná de manera desinteresada. Eso se ve de manera muy clara en los que me acompañan como candidatos a concejales. Son jóvenes, profesionales, sindicalistas, gente de instituciones deportivas, gente con gran compromiso barrial, profesores universitarios, profesionales pero todos con un gran compromiso. Ellos nos respaldan para llevar adelante la gestión porque no creo que solo uno pueda hacer algo, sí podrá hacerlo con el equipo, si tiene en claro hacia dónde quiere ir.

Nosotros queremos dejar a Paraná en una mejor posición. Y por eso lo que vamos a hacer es trabajar y gestionar permanentemente.