charrúa Bahl presentó a la Nación el plan para llevar El Charrúa a un predio de 14 hectáreas

“Presentamos un estudio completo, que abarca desde el impacto bioceánico, de consumo, transporte, la logística, producción, comercialización y distribución. Hoy Paraná produce un 20% de lo que consume y al mercado hortícola lo maneja Santa Fe”, explicó sobre el déficit actual y el potencial a desarrollar tanto en generación de ingresos para la economía local como para satisfacer la demanda con buenos precios y productos de calidad.

Al ministro Kulfas, Bahl y Macri le presentaron el estudio ejecutivo de obra, que comprende una inversión estimada en 460 millones de pesos para la concreción de la nave principal y oficinas para la nueva sede. El predio comprenderá también zona de depósito, de carga y descarga de mercaderías, espacios para desarrollo y propuestas educativas para las escuelas, sala de reuniones, conferencias y hasta dormitorios para los transportistas. “Pensamos incluso situar allí la Feria Periurbana, de modo que el lugar tenga vida los siete días de la semana”, acotó el funcionario.

Supone pasar de los casi 30 puestos actuales, a unos 140, con una ambiciosa proyección de nuevas obras de carácter privado.

“El Estado tiene que estar presente para generar inversión, riqueza, y con el desarrollo favorecer la administración de mejores precios de las verduras al contar con mayor oferta”, planteó.

Por su parte, Bahl afirmó: “Lo que siempre buscamos es que la rueda de la economía gire, que se generen puestos de trabajo y mayor riqueza en Paraná. Con este complejo agroalimentario queremos potenciar la producción de verduras y productos de calidad para que los paranaenses y la región tengan acceso a buenos precios y que no tengan que recurrir a otras localidades u otras provincias para adquirirlos”, concluyó.

Además, Bahl y Macri hablaron con Kulfas sobre la realidad y las expectativas en torno al Parque Industrial General Belgrano con el propósito de lograr también el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

Al ministro se le precisó que el objetivo en el predio fabril es realizar el cerramiento total y la repavimentación de las calzadas internas.

Macri explicó a UNO que para completar la red vial interna del Parque se deben asfaltar casi 3.000 metros.

Por otro lado, apuntó que hay nueve empresas interesadas en ampliaciones o radicaciones.

“Tenemos nueve carpetas de empresas que quieren instalarse, y en la medida el Parque tenga mayor infraestructura, seguridad y conectividad vamos a poder recibir más empresas”, destacó Bahl.

Macri indicó que actualmente hay 49 firmas operativas. Y hay otra decena de firmas que están siendo sometidas a revisiones y actuaciones por parte del municipio ante situaciones irregulares: tras un exhaustivo relevamiento se detectaron casos de intrusados, compras de predios que no han tenido inversión, otros que invirtieron pero que hace años no tienen actividad, y finalmente casos de quienes han subalquilado, algo que no está permitido.

Con esa regularización y normalización se avanza en potenciar el Parque Industrial, que hoy emplea a unos 5.500 trabajadores.

“Los pedidos de los nueve proyectos de inversión tienen que pasar por la comisión de Desarrollo del Parque Industrial, para que otorgue su factibilidad y autorización”, explicó Macri. Hay, entre otros, iniciativas de fábrica de productos congelados, de muebles, de reciclado de basura plástica industrial, e incluso de ampliaciones de plantas existentes.

“Con la obra de la Circunvalación en marcha, el Parque tiene una nueva dinámica y potencial”, indicó Macri respecto de la nueva traza en formato autopista, actualmente ejecutada por la Dirección Nacional de Vialidad, que unirá avenida Almafuerte con el acceso a San Benito.