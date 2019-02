Bahl habló de las presión que soportó por la lista

El vicegobernador, Adán Bahl, sostuvo ayer que al menos en 10 oportunidades recibió por parte de Unidad Ciudadana presiones para el armado electoral de Paraná, y que eso fue determinante para el armado de una lista propia para la Intendencia y el Concejo Deliberante.

El vicegobernador sostuvo que "en no menos de 10 oportunidades, en distintos momentos" le dijeron que si no incluía a Unidad Ciudadana en la lista el acuerdo entre el peronismo gobernante y el kirchnerismo se iba a caer. "Hubo momentos de mucha presión, llamados de distintos lugares, que prefiero ni citar", aseveró. Sobre esto, afirmó en declaraciones a FM Litoral: "La visión de imposición no es esa la que nosotros tenemos de formar un equipo".

Bahl explicó el por qué armó su lista para la Intendencia de Paraná sin seguir los mismos lineamientos que se dieron en el acuerdo del peronismo a nivel provincial. "Tomamos esa decisión porque queríamos liberarle las manos al Gobernador (Bordet). Él estaba en instancia de negociación, había muchos llamados de Buenos Aires, muchas imposiciones en distintos espacios, sobre todo en la lista de Paraná", remarcó. Bahl consignó: "Estas negociaciones fueron muy tensas, aplicando determinadas metodologías con las que nosotros, en algunos aspectos, no coincidimos".

Además relató que algunos de los planteamientos eran: "'Si no nos dan tal cargo, el acuerdo se cae'. Entonces dije que si nosotros vamos a ser responsables en una situación de esta, vamos a liberarle las manos al gobernador e ir con lista propia, así puede llevar adelante el acuerdo"

"Estamos grandes para recibir este tipo de imposiciones, debemos dejar eso atrás porque permanentemente se le pone la pata en la cabeza a los dirigentes de Paraná. Para no claudicar en ese aspecto, presentamos lista propia y en igualdad de condiciones ¿Qué significa? No tener la lista oficial y que todos tengan la oportunidad de pegar lista", puntualizó.

Asimismo, dijo que le parece "fantástico" que haya al menos ocho listas de candidatos a intendente y concejales por Paraná en el Frente Creer.

"Voy a hacer lo imposible, porque lo necesito, para estar gobernando (la ciudad de Paraná) con Bordet" como gobernador", apuntó.