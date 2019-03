Bahl convocó a deportistas y dirigentes a formar una mesa de trabajo por el deporte

Más de 200 referentes del deporte, entre instituciones deportivas, clubes, asociaciones, federaciones de deportes amateur, profesional, social y barrial, profesores, entrenadores y deportistas de Paraná acompañaron en la convocatoria del precandidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, con el objetivo de manifestar su apoyo y acompañamiento a conformar mesas de trabajo para debatir y consensuar sobre el deporte en Paraná, en vistas de construir una herramienta que permita dinamizar y posicionar el deporte en las políticas públicas de la ciudad. "Ustedes son quienes sostienen y hacen el deporte en la ciudad y los invito a armar una red de trabajo donde nos escuchemos y aportemos ideas, proyectos y experiencias" dijo Bahl.

Este sábado en el club Paracao se reunieron referentes del deporte local convocados por el precandidato a intendente de la lista 151. El presidente del Club anfitrión Gustavo Tortul y Fernada Facello precandidata a concejal, abrieron el encuentro que tuvo como modalidad micrófono abierto para escucharse y conversar.





Facello, presidenta del Club Libanés, remarcó que "conoce y vive las situaciones difíciles de los clubes pero también de las satisfacciones de estar en estos lugares y celebrar cada logro", en ese sentido agregó: "En mi rol de concejal, además del trabajo legislativo desde donde vamos a trabajar por los vecinos y acompañar al ejecutivo, "Beto" me convocó a trabajar en el ámbito del deporte, mancomunadamente con ustedes y eso es lo que empezamos a hacer hoy".





Seguidamente Tortul dijo que "consideraba esencial inaugurar esos espacios tan necesarios en momentos en los que resulta complejo sostener a las instituciones" y agregó "este club que ha crecido tanto cuanta con el aporte invalorable del familias que vienen y apoyan pero también de la mano del gobierno provincial, que, a diferencia del nacional, está presente y valora el deporte".





Puntapié

Bahl fue el encargado de ponerle el marco a ese encuentro al que definió como el "primero de muchos que vendrán". "Este es el camino que queremos andar, el del dialogo y la construcción; somos muchos los que queremos algo bueno, algo mejor para los parananenses", expresó y agregó "en cada club, en cada asociación se ponen en práctica valores que son imprescindibles para construir la ciudad".





"La ciudad tiene muchas fortalezas y ustedes representan una de ellas. Ustedes deben formar junto conmigo, con los concejales, con los funcionarios, una red de trabajo donde aportemos ideas, proyectos y experiencias; donde podamos trabajar sobre lo prioritario y urgente y al mismo tiempo planificar y comprometernos" expresó el precandidato a intendente, y convocó a todos a ser parte de la mesa permanente por el deporte y abrió el espacio para escuchar a los dirigentes y deportistas.





Ida y vuelta





En la reunión fueron tomando la palabra los representantes de árbitros, ex deportistas, miembros de las comisiones directivas, jugadoras, dirigentes, entre otros.





El ex boxeador y entrenador, Ulises Cloroformo López dijo: "desde el deporte ayudamos en el hospital San Martín, sacamos a los chicos de la calle; trabajemos para darle al deporte su lugar"; réferis de rugby plantearon la necesidad de centro de alto rendimiento, demanda que fue respondida por Bahl. "Tomo esta necesidades que comparto; podemos llevar adelante el trabajo si nos comprometemos no solo en el obra civil, sino también en la gestión y la convivencia en estos espacios, por eso trabajemos juntos, para lograrlo"





Otras de las ideas que se plantearon es la de poner en valor la pileta de 50 metros de la Toma Vieja, dado que no hay otra en la provincia para el entrenamiento profesional, demanda que acercó el Vicepresidente de la Federación entrerriana de natación de Entre Ríos, Dante Kemal, que agregó además que "el 80% de los paranaenses no sabe nadar".





Las Mamis Hockey expresaron públicamente el compromiso de sumarse. Cabe resaltar que la agrupación nuclea a 14 equipos de Paraná.





Juan Arbitelli, joven dirigente que representaba al Club Neuquén, dijo que las "puertas de su club estaban abiertas para construir una ciudad de oportunidades" y sugirió que se retome un proyecto de ordenanza de financiamiento de clubes.





El automovilista Favio Grinóvero planteó que "el gobierno debe asumir la promoción y difusión de los eventos deportivos de alcance nacional, entendiendo que su organización y realización atraen el turismo y movilizan la economía".





También el Secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, habló de la inversión de la provincia en materia deportiva y criticó la falta de políticas para el sector por parte del gobierno nacional.





Presencias





Estuvieron presentes; el Secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez; el Ex Director de Deportes de la Provincia, Luis Díaz; el Ex Director de Deportes Municipal, Juan Carlos Godoy; los Pilotos Favio Grinovero y Exequiel Bastidas; Bruno Motroni y Mariano Montero de la Selección Argentina de Softbol; el ex futbolista Juan Comas, el ultramaratonista Maximiliano Falcón, el ex nadador Andrés Solioz, el ex boxeador Ulises "Cloroformo" López, el atleta Pablo Carussi, el integrante de Selección Argentina de Futbol Talla Baja, Emanuel Ledesma, el integrante de la Selección de Pelota Mano (Echagüe) Cristian Oleneizak, entre otros.





Entre los Clubes, Instituciones y Asociaciones presentes:





Club Paracao; Unión Entrerriana de Rugby (Réferis), el Centro Juventud Sionista; ACLUDEPA, Club Atlético Talleres, Club Atlético Paraná, Escuela de Amigos del Club Talleres; Asociación paranaense de Futsal; Club Don Bosco, Club Atlético Patronato, Agrupación Mamis Hockey de Paracao; Asociación Paranaense de Softbol; Club de Volantes Entrerrianos, Agrupación Veteranos de Clubes Liga Amistad; Club Atlético San Agustín; Club Atlético Palermo; Club Náutico Paraná, Asociación Talla Baja Entre Ríos; Asociación Paranaense de Básquet; Escuela Municipal de Atletismo, Club Amigos del Golf; Árbitros de Rugby; Club de Aeromodelismo, Paraná Rowing Club, Gimnasio Boxeo Ulises Cloroformo López, Centro Formativo de Arqueros (CEFOAR); Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas; Liga de Veteranos de Futbol; Atlético Neuquén Club, Club San Martín, Maxi Basquet Suricatas Club, Asociación Ciclista Entre Ríos; Club San Miguel; Club Tilcara; Club Sportivo Libanés; Fundación del Sol; Club Atlético Central Laprida; Asociación Paranense de Bochas; Asociación de Rugby Femenino Paraná; Club Mariano Moreno; Atlético Echague Club; Asociación Barrancas del Paraná; Federación Entrerriana de Natación, Asociación de Pelota Paleta, Club Toritos de Chiclana, Club Deportivo Entre Ríos, Club Atlético Banfield, Club Empleados Telefónicos de Entre Ríos, como así también Subcomisiones de distintas disciplinas.





Además se hicieron presentes miembros de disciplinas como Hockey sobre Césped y sobre Patines; Crossfit, Jugadores de Fútbol, Nadadores y Profesores de Educación Física.





Cabe mencionar también que Bahl estuvo acompañado por la precandidata a Diputada, Carina Ramos; su compañera de fórmula, Andrea Zoff, los precandidatos a concejales Nicolás Mathieu, David Cáceres y Sergio Graneto.







El documento:

Los presentes en esta asamblea abierta, federaciones deportivas, Asociaciones, clubes, ligas de diferentes deportes, amateurs, social o barrial, deportistas de toda índole, profesores, licenciados en educación física, expresamos nuestra voluntad de trabajar juntos en una mesa de diálogo y de intercambio permanente sobre el deporte en Paraná.

Creemos en el deporte como motor para el desarrollo y el empoderamiento social

Queremos organizarnos para vincularnos, a todos los sectores, a todos los barrios, clubes polideportivos centros de salud comisiones vecinales, para armar redes que nos fortalezcan y nos potencien, para que el deporte sea la herramienta de inclusión en los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores integrando a las personas con discapacidad.

Expresamos nuestra voluntad de formar parte de mesas de trabajo para debatir y consensuar sobre el deporte en Paraná, en vistas de construir una herramienta que nos permita dinamizar y posicionar el deporte entre las políticas públicas de nuestra ciudad.

Queremos formar lazos en las diferentes instituciones y figuras de la actividad física y la salud atendiendo las diferentes necesidades y proyectos de todos y cada uno, en un trabajo conjunto y colaborativo con el Estado municipal.