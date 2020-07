El intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo este martes que el municipio será inflexible en los controles de los comercios y que serán clausurados aquellos que no cumplan con los protocolos sanitarios de prevención del coronavirus

“Durante el fin de semana hicimos 600 inspecciones, el cumplimiento del control comercial oscila en un 95%. Se trabajó muy fuerte en los protocolos. Siempre hay personas que no lo cumplen y nos vemos obligados a efectuar las clausuras correspondientes”, dijo en la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Gustavo Bordet.

“Deseamos que no encontremos ningún comercio que no esté cumpliendo las medidas que establece el protocolo para no tener que clausurar. Si lo encontramos, vamos a hacer las actas correspondientes y a clausurar”, añadió.

Para estos controles se duplicará la cantidad de inspectores municipales, a partir de este miércoles, según indicó Bahl.

Los controles también se sostendrán en los accesos a Paraná y a las ciudades aledañas: San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.

Por otro lado, señaló el intendente: “En las últimas semanas hemos puesto a disposición del sistema de salud 100 habitaciones en distintos hoteles de la ciudad, para alojar en un lugar apropiado a las personas que estén esperando el resultado del testeo. Esto ha permitido que estas personas no estén ocupando lugares en los hospitales. También hemos puesto a disposición de sistema un lugar apropiado para alojar a 60 Covid positivos”.