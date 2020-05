Funcionarios provinciales brindan el informe diario sobre la situación sanitaria de la provincia de Entre Ríos respecto a la pandemia del Covid-19 Coronavirus.

En esta oportunidad hablan el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, la subsecretaria de Juventud, Brenda Ullman, y la secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino.

Situación epidemiológica

El subsecretario de Redes de Integradas de Salud, Marcos Bachetti, indicó que la situación epidemiológica de Entre Ríos es estable e instó a redoblar los esfuerzos y cuidados ante la flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio.

En ese sentido señaló que los casos positivos son 29. El último caso registrado en Concordia se trata de un adulto joven, repatriado, que se encuentra aislado y en buen estado de salud. Hay nueve casos en estudio, 714 descartados, sobre un total de 752 casos estudiados.

Tareas del voluntariado

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Brenda Ullman, se refirió a la capacitación del voluntariado Proteger por el cual jóvenes de toda la provincia están realizando tareas de apoyo y acompañamiento a adultos mayores, en coordinación con áreas municipales; y al segundo encuentro virtual con áreas de Juventud de los municipios para evacuar dudas e intercambiar experiencias.

Ullman señaló que los integrantes del voluntariado, además, estuvieron colaborando con la entrega de cuadernillos pedagógicos del CGE y con la distribución de viandas de comedores escolares y comunitarios.

“Se están llevando a cabo reuniones virtuales con presidentes de centros de estudiantes de diferentes lugares de la provincia donde se plantean actividades remotas para acompañarlos en las situaciones dadas por el cambio de modalidad en el dictado de clases, contó.

Asimismo el Área de Participación Juvenil planificó una estrategia para propiciar la participación de los jóvenes a través de la virtualidad, datos que se darán a conocer en los próximos días.

Se evacuaron consultas de estudiantes que se encontraban fuera de la provincia realizando sus estudios superiores cuando fueron sorprendidos por la cuarentena. “Gracias al sistema implementado por el área de Modernización de la provincia con el formulario “Regreso a casa” estos estudiantes pudieron retornar a sus ciudades de origen y a sus hogares en las ultimas semanas”, sintetizó.

Por último recordó que, a través del número de WhatsApp 0343 4738275, se pueden evacuar consultas sobre vulnerabilidad social o Regreso a Casa. En tanto instó a los jóvenes a ser precavidos y seguir las normas de bioseguridad e higiene de autocuidado.

Toda la oferta cultural online

Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se ha canalizado toda la oferta cultural de la provincia a través de la página web del área cultura.entrerios.gob.ar. Entre éstas está el programa Cultura de Entrecasa que incluye contenidos artísticos, culturales diarios con una transmisión en vivo los viernes, a través de las redes sociales. “Este viernes habrá una clase de danza folclóricas”, indicó la titular del área Francisca D’Agostino.

En tanto señaló que los museos de la provincia están compartiendo su oferta de manera virtual: “Es una manera de difundir su patrimonio, como por ejemplo el Programa Museo Próximo, Arte y Cultura en cercanía, del museo Bellas Artes, con actividades y charlas virtuales”.

D’Agostino recordó que el lunes 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos y la fecha será propicia para inaugurar recorridos virtuales por los museos entrerrianos que están siendo elaborados por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos para conocer los museos de otra manera. Estos recorridos estarán disponibles, a partir del 18, en la página de Cultira d ela provincia y en las redes sociales de los museos.

“Por otra parte, estamos trabajando con al Área de Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en contenidos virtuales específicos y hemos realizado cuadernillos en papel, a través de la Imprenta Oficial, con contenidos culturales, artísticos y recreativos e ilustraciones de artistas entrerrianos para intervenir”, aportó.

Asimismo detalló que la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos continúa con los conciertos online. “Es una experiencia nueva. Se elige una pieza, cada músico se graba en su casa y luego se realiza un trabajo de edición para compartir en redes”.

En cuanto a las once bandas y coros infantojuveniles de la provincia “se formó un comité de trabajo integrado por músicos y asistentes sociales para que los chicos no pierdan el contacto con las orquestas grupos. Se está trabajando con herramientas virtuales o acercándoles los instrumentos a las casas. Este programa es muy importante porque no es solo se trata de las enseñanza musical sino también de contención social y debemos sostener ese vínculo y pertenencia”, aseveró.

Por otra parte indicó que se trabaja en el Consejo Provincial de Cultura con todas las áreas de Cultura municipales y de Juntas de Gobierno en forma virtual para pensar estrategias comunes

Por último confirmó que se extendió la fecha de presentación del premio Fray Mocho (este año dedicado a la Novela) hasta el 12 de junio y que las bases están disponibles en la pagina oficial de Cultura de Entre Ríos.