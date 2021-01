Avión sanitario: la salud de Mercedes Pabón sigue crítica

“Hemos tenido mucho apoyo. La familia ha sido contenida por un motón de gente. Gracias a todos los que nos han tenido en oración y se han movido para proteger a nuestra familia”, agradeció.

chica 2.jpeg

Pereyra contó que han tenido contacto con autoridades del Ministerio de Salud por la solicitud del avión sanitario para el traslado de Mercedes a un centro especializado. “Es la opción más favorable para que se recupere. Su estado de salud sigue siendo crítico, agudo, ella está peleando por su vida luego de este accidente que no se ha esclarecido. Hemos tenido días muy difíciles. Hasta ayer tuvimos una mejoría leve y estamos esperando que se estabilice”, relató a La Radio de UNO, por la 97.1 La Red Paraná.

A pesar de lo delicado del estado de salud de Mercedes, el hombre se mostró esperanzado. “Acá en el hospital San Martín le van a salvar la vida, y en el Centro del Quemado salvarán su piel, que es un órgano importantísimo. Pero todo depende de ella y los especialistas médicos que están haciendo todo lo posible. Estoy agradecido. La queremos de vuelta. Tenemos dos hijos chicos, un bebe y otro de seis años”, confió.

Sobre el traslado admitió que no es posible hasta que la paciente no esté estable: “Sabemos que no puede ser trasladada hacia ningún lado, más que al quirófano para hacerle las curaciones de las quemaduras cada 48 horas”.

Pedido de la familia

Sin embargo, la familia sigue pidiendo un avión sanitario para cuando sea conveniente el traslado: “Lo que la familia quiere es que no se traslade en una ambulancia, con siete horas de viaje. Es un milagro que siga viva. Por qué arriesgarla cuando en un avión, en una hora, puede estar en el otro hospital”, razonó.

“Mecha es una excelente persona, estudiante de enfermería y la mejor mama que conocí en la vida. Nos han dicho que el avión está. Este lunes vamos a hablar con el jefe de terapia para volver a plantear que cuando se pueda trasladarla se pueda hacer de la manera más rápida y eficaz”, acotó.

Mercedes Pabon.jpg

Accidente poco claro

Sobre el accidente, Pereyra señaló que hay que aclarar cómo ocurrió: “Hoy empiezan las acciones legales para esclarecer el accidente porque no está claro. La certificación policial está poco clara de cómo fue el accidente y las pericias nos dirán si fue así o no cómo ocurrió. Cuando ella se cae se vuelca nafta y la moto se incendia y ella con la moto”.

Aclaraciones sobre una campaña en dólares

“Ayer llegó un comentario de que están pidiendo 80.000 dolares para Mercedes, lo que nos parece insultante ya que tuvimos todo el apoyo de las autoridades y el traslado está cubierto por el Ministerio de Salud de la Provincia, sin costo alguno. Hay vivos que empezaron a hacer circular que hay que juntar esa cantidad. Es mentira nos duele muchísimo”, dijo.

En tanto aclaró que hay una campaña iniciada por las amigas de Mercedes, pidiendo oraciones y donaciones de pañales, como ayuda, porque en este momento ninguno de los dos está trabajando y no tienen obra social ni ART. “Tenemos dos chicos. Los dos estamos en negro, ella no tiene obra social ni ART. No estamos pidiendo dinero para el traslado, de ninguna manera. No queremos que nadie sea estafado invocando a Mercedes”, aseguró.

En tanto dio un número de teléfono para comunicarse con la familia (343- 4064459).

“Solo estamos recibiendo energía y apoyo de todos lados. Nunca estuvimos solos”, acotó.