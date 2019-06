El candidato a concejal de Paraná Francisco Avero (Cambiemos) salió a responder dichos del edil David Cáceres (PJ) que se quejó de vandalismo sobre afiches del frente del que participa. Avero replicó esa visión a partir de la propuesta de Cambiemos de una campaña limpia que no implique ni agravios ni pegada de afiches. “Claramente se ha cumplido con la consigna de dar el ejemplo. Sobre lo que dijo Cáceres en relación a la pegatina que hemos observado los paranaenses, es porque sufrimos nuevamente todos la interna del PJ, que a su vez la vienen padeciendo los argentinos prácticamente desde el nacimiento del Movimiento Justicialista”, argumentó.

Atribuyó esta situación a una interna dentro del peronismo de Paraná. “Un pase de facturas entre sectores internos del justicialismo, que vienen de lo que han sido las campañas de 2015, de 2011, y que claramente no se apoyaron los distintos sectores entre sí. Le diría al concejal Cáceres que se miren puertas hacia adentro antes de mirar a la vereda de enfrente, respecto de quiénes son los responsables de estas pegatinas y estas manifestaciones en contra del candidato Bahl”, subrayó en un comunicado enviado a UNO.

El actual fiscal de Estado municipal continuó con su razonamiento : “También manifiesta que en estos últimos días de campaña iban a salir a recorrer el territorio y me parece que fue medio tarde, porque tendrían que haberlo hecho desde el inicio de campaña, porque nosotros sí estamos recorriéndolo como siempre hemos estado; interesándonos de la situación de los barrios, de las obras en el centro y atendiendo a la gente en la Municipalidad y la verdad que a los amigos del Partido Justicialista no los hemos cruzado más que en la Costanera o en algún lugar selecto del centro”.

Avero además apuntó directamente a Bahl: “Me gustaría escucharlo al candidato que se ha negado a participar de todo debate que ha habido en la ciudad y por lo tanto no sabemos cuáles son sus propuestas, además de ser un candidato que desconoce la realidad de la ciudad. Ha sido ocho años ministro de Gobierno de Urribarri, es vicegobernador y la verdad que no ha habido una obra para la ciudad. Es lamentable que dos días antes del cierre de campaña salga con estas manifestaciones Bahl hablando de los arroyos o Cáceres de recorrer la ciudad, de quejarse de campaña sucia y de expresar propuestas, cuando en realidad no se les conoce ninguna”.

El funcionario dijo que la foto de “la unidad” entre Bahl, José Carlos Halle, Blanca Osuna y Julio Solanas “le resta votos”.