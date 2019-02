Avanzan en actualizar el protocolo contra el trabajo infantil

Ese protocolo provincial es una herramienta que condensa las intervenciones interinstitucionales necesarias para prevenir esta problemática.

El secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, confirmó que la provincia se propondrá para ser sede del Encuentro Regional de Copreti, durante el primer semestre del año, para lo cual se avanzó en la presentación de temas y objetivos para la convocatoria.

En la reunión, se analizaron los principales lineamientos para emprender las acciones que se llevarán a cabo durante el año, tendientes a fortalecer el trabajo de prevención y erradicación del trabajo infantil. Al respecto, el secretario resaltó: "Una de las grandes líneas de trabajo de la Copreti está enfocada en la dimensión social de esta problemática, para lo cual resulta fundamental la articulación con las distintas áreas". En este sentido, sostuvo: "Se busca mejorar la herramienta y priorizar la lucha contra la problemática".

Si bien se han detectado caso de trabajo infantil en diferentes ámbitos, durante los últimos tiempos uno de los sectores que estuvo en la mira de las autoridades fue el vinculada a la producción del arándano, sobre la costa del río Uruguay.

Estuvieron presentes en la reunión, la encargada del Copreti, Silvina Abraham; la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce; la coordinadora del Consejo de Lucha contra la Trata de Personas, Silvina Calveyra; la integrante del Ministerio de Planeamiento, Rocío Panozzo, la delegada de la Unión Obrera Ladrillera (Uolra), Eliana Mestre, la coordinadora del CGE, Ruth Schumacher y director de Restitución de Derechos del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Ariel Villanueva.

Atentando contra derechos elementales

El trabajo infantil es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños/as que no tienen la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

Legalmente está prohibido en el país. Constituye un atentado contra la garantía de la salud, acceso a la educación y al juego, derechos protegidos por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la ley nacional N° 26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.