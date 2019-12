Avanza el proyecto de barrio náutico dentro de Concepción

La iniciativa de un barrio náutico privado instalado sobre la zona costera de La Histórica habría obtenido la “no objeción hídrica” de parte de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y ahora buscarán la aprobación municipal.

Tras la caída del proyecto Amarras en Gualeguaychú, un emprendimiento de similares características que finalmente fue interrumpido por no haber cumplido con las tramitaciones exigidas, el Rincón de Urquiza de Concepción del Uruguay busca avanzar tratando de sortear la dura oposición presentada por organizaciones ambientalistas que señalan los riesgos de intervenir este espacio natural considerado un humedal.

En esta instancia, la no objeción de parte del organismo provincial implicaría aspectos puramente técnicos referidos al comportamiento del río o la modificación de cotas inundables, entre otros puntos específicos, aunque todavía no se conoció información oficial desde esa repartición pública entrerriana.

De confirmarse la versión dada por los responsables del emprendimiento, se trataría de una entre una gran cantidad de exigencias, tanto técnicas, como ambientales y sociales, que deberá cumplir el plan de trabajo para poder comenzar efectivamente con las obras.

El predio para el emprendimiento está delimitado por la denominada Boca Falsa, el arroyo Molino y el camino a Banco Pelay, pasando frente a los clubes náuticos de la ciudad.

Al estar comprendido en el ejido urbano de Concepción del Uruguay, será esta la encargada de aprobar su ejecución, por lo que se aguarda el tratamiento de este proyecto, tanto a nivel Ejecutivo como desde el Concejo Deliberante.

Cabe recordar que el primer intento de aprobación fracasó hace dos años tras la negativa surgida desde el propio Poder Ejecutivo y se desestimó la iniciativa.

Hace solo un par de meses, una serie de movimientos de tierra en el lugar motivaron la presencia inmediata de grupos ambientalistas que trataron de impedir la continuidad de las obras que serían, según dijeron en el lugar, sólo para afirmar un camino de acceso a una propiedad privada.

La preocupación de este grupo de uruguayenses busca advertir que el lugar es un importante reservorio de agua, y que cuenta con protección legal para impedir que se hagan obras de infraestructura.

“Tras más de 18 meses de trabajo y superar las duras exigencias planteadas por la Dirección General de Hidráulica de la Provincia obtuvimos la No Objeción Hídrica sin modificar el proyecto”, señaló José Alberto Segovia, un empresario de la ciudad de Villaguay que es la cara visible del proyecto en La Histórica.

La comparación con el barrio trunco de Gualeguaychú fue desestimada por Segovia afirmando: “Ellos hicieron las cosas mal, el barrio no tenía permiso, no es nuestro caso”. Y explicó que modificaron el proyecto “para no tocar las áreas importantes. De 700 lotes bajó a 500 y ahora a 350 y la reserva se extendió a 20 hectáreas”.

Aprobación municipal

El punto siguiente ahora es lograr la aprobación de parte del municipio uruguayense, una instancia sobre la cual ya estarían avanzados los trabajos.

“Este tiempo estuvimos trabajando en los dos aspectos más importantes para determinar la viabilidad del Rincón de Urquiza, uno era el hidráulico, que ya concluyó, y otro es el estudio de Impacto Ambiental. Hace aproximadamente un año venimos trabajando en esto, se realizaron trabajos de campo con relevamientos exhaustivos del predio para determinar las condiciones del mismo. A partir de esto se efectuaron ajustes en el proyecto con el fin de preservar los sectores de mayor riqueza ambiental. Al finalizar el estudio, lo pondremos en consideración de las autoridades, al igual que lo hicimos con la cuestión hidráulica”, señaló Segovia al sitio La Pirámide en las últimas horas, luego de haber adelantado oportunamente que si el municipio no lo autoriza recurriría a la Justicia.

Hasta ahora no hubo contactos directos con las nuevas autoridades municipales. Se aguarda para ello un encuentro con el intendente, Martín Oliva, y con las autoridades del Concejo Deliberante, quienes serán, en última instancia, quienes deberán analizar y aprobar la iniciativa que emane desde el Ejecutivo.

La opinión pública

La diversidad de opiniones sobre este proyecto crece en la medida que se conocen detalles del mismo. El impacto más fuerte se da desde las organizaciones ambientalistas, que buscan impedir la realización del proyecto en función de la protección del humedal sobre el que se pretende asentar el emprendimiento. De igual manera las redes sociales vuelven a convertirse en una caja de resonancia para este tipo de temas y ante la aparición de este tipo de noticias las visiones a favor y en contra se multiplican. Entre las que apoyan este tipo de proyectos son aquellas que creen en que esto ayudará al crecimiento de la ciudad y generará nuevas fuentes de empleo, sin embargo tampoco aquí hay seguridad sobre que esto sea efectivamente así.