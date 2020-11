créditos uva.jpg Autoconvocados UVA aseguran que Alberto Fernández rechazó sus cartas

Concretamente en el texto se informaba que son alrededor de 700.000 los deudores UVA automotor que pertenecen al mismo sistema UVA y piden al presidente que exija al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que respete el derecho de igualdad ante la ley y los evalúe tal como lo hizo con hipotecarios UVA, solamente, en enero 2020.

En un nuevo comunicado, los damnificados especificaron que "el 20 de noviembre de 2020 las cartas enviadas hace unos días desde distintos puntos del país por los deudores con destino a la Quinta Presidencial de Olivos fueron rechazadas por el destinatario. Es decir que fueron rechazadas por orden del doctor Alberto Fernández, presidente de todos los argentinos. Queremos informar que en el día de hoy las cartas están siendo reenviadas a Casa Rosada", expresaron.

Reiteraron que solicitan al presidente:

*Ser reconocidos como lo que somos, créditos UVA prendarios y personales.

*Que cumplan con el derecho de igualdad ante la ley, ya que constantemente la violan al referirse solo sobre hipotecarios cuando hablan de CREDITOS UVA.

*Que cumplan con la palabra empeñada. En campaña reconocieron que era una estafa y venían a solucionarlo.

*Que ya deberían saber que no somos planes de ahorro. Los planes no son usuarios bancarios, no los regula Banco Central Republica Argentina. Ellos son regulados por Inspección General de Justicia.

*Que el Sr. Presidente exija al BCRA un informe sobre la situacion actual de los deudores de CREDITOS UVA PRENDARIOS Y PERSONALES y, comunique resultado de dichas evaluaciones. Ya que jamás lo hicieron a pesar de haberlo solicitado por nota los deudores.

*Que intervenga para que nos incluyan en la mesa de diálogo y técnica, la cual esta integrada por el ministro Jorge Ferraresi, economistas e hipotecarios UVA. Y los prendarios y personales jamás fuimos convocados.

*Que incluyan en cualquier medida a tomar a los Créditos Uva Personales, ya que por error fueron dejados fuera del DNU 319/2020. En plena pandemia los deudores de uva personal, por este error, no tuvieron oportunidad de pagar cuotas congeladas, sin olvidar que esta medida no congeló capital

*Salir de este sistema de indexación. Un sistema indexado en este país es inviable. Siempre las cuotas terminan superando nuestros salarios. Cuanto más pagamos, más debemos.

*Reestructurar nuestra deuda es imperioso, ya que estamos sobre endeudados, Con quita de capital en intereses que están arriba 23% y son casi prohibitivos.

*Que reconozca que el Sistema Uva es uno solo y se otorgo en 3 modalidades: prendarios, personales e hipotecarios.

*Hemos agotado todas las instancias sin ningún resultado o respuesta. Y ahora el Sr. Presidente rechaza nuestras cartas y hace oídos sordos a nuestros reclamos.

Para comunicarse con el grupo de damnificados Uva prendarios y personales del país podrán acceder a Autoconvocados Uva Automotor.