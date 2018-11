Aunque más caro, Brasil le disputa turistas al sector nacional

A dos meses de que se termine el año, mucha gente ya empezó a pensar en sus vacaciones y a consultar costos y opciones. Hace un año el dólar valía prácticamente la mitad que vale ahora y lógicamente esto impactó en los precios, sobre todo de los viajes al exterior; además, la financiación actual que se ofrece generalmente lleva intereses y desalienta el pago en cuotas. No obstante, hay una gran cantidad de público que mantiene la ilusión de irse a Brasil para pasar sus días de descanso disfrutando de las cálidas playas.

Hay varias alternativas para cumplir ese deseo y los destinos del sur del vecino país son los más accesibles. Si bien hay presupuestos muy variables en el mercado local y el costo final dependerá de las particularidades de cada paquete, el régimen de comidas, los días de estadía, la categoría del alojamiento y la fecha en que se viaje, en promedio para enero un viaje a Camboriú en bus semicama saliendo desde la capital entrerriana para disfrutar siete días y cinco noches en un hotel dos estrellas, con media pensión, ronda los 13.500 pesos. Con características similares, excepto que en lugar de media pensión se ofrece solo desayuno, Florianópolis es otra de las opciones y su valor de unos 14.000 pesos. Ir a Buzios se encarece un poco porque es con transporte aéreo debido a la distancia. Saliendo desde Rosario, con nueve días y ocho noches, desayuno y posada dos estrellas, cuesta 790 dólares; y haciendo un cálculo con un dólar promedio de 37 pesos termina costando unos 29.230 pesos.

Diego, referente de una agencia de viajes de calle Urquiza al 200, sostuvo que quien viaja al exterior se organiza y consulta con mayor antelación que quien se inclina por un destino nacional, y afirmó a UNO: "Ya tenemos muchas consultas para lo que es Brasil, que ha ido un poco devaluando a la par nuestra". Según comentó, el CyberMonday –que se extendió hasta mañana como CyberWeek– hay numerosas promociones que impulsaron mayor cantidad de consultas para ir a Brasil y también al Caribe: "Con un dólar alto y sin promociones no había tantas consultas para el Caribe, pero ahora se están consiguiendo vuelos económicos y hoteles para viajar en enero y febrero, que otros años no pasaba", señaló, y analizó: "Al mermar las salidas de pasajeros al exterior, las aerolíneas también bajaron las tarifas y se están consiguiendo vuelos baratos al exterior, tanto a Brasil como al Caribe".

Sin embargo, estimó que si bien Brasil se impone a nivel de consultas, habrá menor flujo de viajeros argentinos hacia este destino comparándolo con el verano pasado y temporadas anteriores, y podría crecer la tendencia a elegir la costa atlántica: "La temporada de verano pasada estaba muy cara la costa argentina y más barato Brasil", indicó.

Sebastián Bel, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo , reflexionó que si bien con el valor del dólar Argentina va a ser más competitiva respecto de Uruguay, Brasil sigue manteniendo condiciones atractivas: "Más allá de que a nosotros nos cuesta más el real, ellos no han tenido una devaluación profunda y no han aumentado las tarifas. No han subido los precios y el combustible prácticamente está casi igual si se lo compara con lo que cuesta acá. No obstante eso, hay un sector al que le gusta viajar a Brasil y lo va a seguir haciendo, aunque sea menos conveniente como años atrás".