Aun con nuevas subas, hay alta demanda de pasajes en bus por las Fiestas y las vacaciones

Las Fiestas suelen reunir a los miembros de las familias que están lejos. Los que no tienen auto o prefieren transportarse en colectivo, deben afrontar un nuevo golpe al bolsillo tras una suba en los pasajes que, según afirman los vendedores, rige desde principios de este mes y se suma a los sucesivos incrementos que hubo a lo largo del año. Para los viajes interurbanos dentro de la provincia, el aumento oscila un 10%, y los interprovinciales se incrementaron alrededor de un 20%. Por ejemplo, el boleto desde Paraná a Buenos Aires –uno de los destinos más requeridos– pasó de costar 1.045 pesos en semicama a valer 1.300 pesos; y en cama subió de 1.235 pesos a 1.475.

Pese a los valores actuales, hay una demanda asegurada por la fecha y desde hoy se espera un intenso movimiento en la Terminal de Ómnibus, ya que la administración pública inicia el asueto y seguidamente el receso hasta el 11 de enero en el caso de la Provincia y hasta el 18 en la Municipalidad de la capital entrerriana. En otros sectores, quienes no trabajan mañana ni el lunes, al culminar su presente jornada laboral ya empezarán a disfrutar de una fin de semana extra largo.

Más allá de los refuerzos que suelen poner las empresas, desde las ventanillas aconsejan comprar con tiempo los boletos, sobre todo para el 24, 25, el 31 de diciembre y el 1° de enero, que es cuando estiman que habrá más movimiento, además del día de hoy y el próximo viernes.

"Desde principios de semana hubo muchas consultas y mayor movimiento en la Terminal, no solo de cara a las Fiestas sino porque se aproximan las vacaciones", confirmó a UNO Daniela, de la oficina de Informes, y señaló que desde ayer ya están saliendo refuerzos.

Según indicó, el grueso de los usuarios consulta no solo por destinos dentro de la provincia, sino también del interior de Córdoba, Rosario y también preguntan mucho por Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, o Camboriú y Florianópolis en Brasil.

Sin embargo, más allá del interés, estos destinos internacionales no tienen la misma demanda que años anteriores. José María, quien trabaja en una de las empresas que comercializa viajes a estos lugares, aseguró que "a comparación de otros años, es mucho menor el movimiento que hay ahora" y afirmó: "Los pasajes a Uruguay subieron alrededor de un 30% y a Punta del Este sale 3.800 pesos ida y vuelta en semicama; respecto a Brasil, tenemos inclusive los mismos importes que el año pasado: a Camboriú en cama está 5.500 ida y vuelta y en semicama 4.600 pesos; a Florianópolis está a 5.200 pesos ida y vuelta con servicio a bordo. Pero para estos destinos no hay mucha venta, más por el cambio, que no nos favorece a los argentinos. Claramente viajan muchas menos personas que el año pasado".

El vendedor sostuvo que lo que más se busca estos días "son pasajes a Córdoba capital, algo a la sierras y después lo que sea provincial, más que nada la gente que trabaja o estudia en Paraná y se va a su lugar de origen", aunque observó: "Se han puesto refuerzos, pero no hay una demanda constante todos los días, como antes".

Mariano, uno de los referentes del área comercial de otra de las compañías que cubre los trayectos tanto dentro como fuera de la provincia, aseguró: "Estamos poniendo bastantes refuerzos y trabajando bien en todas las empresas de la base. Por las Fiestas se está vendiendo mucho lo que son pasajes a Mar del Plata y Buenos Aires". Asimismo, mencionó que debieron incrementar el número de unidades hacia otros puntos de Entre Ríos, a pesar de que la mayoría de los estudiantes, que componen la gran demanda, ya regresó con anterioridad a su ciudad de origen, al culminar las clases y mesas de exámenes.

Por otra parte, hizo referencia a una tendencia que se expande en los últimos años: "Hay mucha gente que ya no trabaja y elige pasar las Fiestas en algún lugar turístico en vez de permanecer en su casa o en su ciudad. Villa Carlos Paz por ejemplo es una de las localidades por las que optan para arrancar el Año Nuevo y ya quedarse a pasar unos días de vacaciones".

"Además de Villa Carlos Paz, por las vacaciones también tenemos demanda de pasajes a Mar del Plata y otros destinos. La gente por suerte nos acompaña y está viajando bastante", sostuvo.

"Muchos aprovechan a comprar con anticipación para obtener un descuento de hasta un 50% con los beneficios de Low Bus", comentó, en referencia al programa de rebajas que rige determinados días de la semana comprando con antelación –se exceptúan por lo general los viernes, domingos, feriados y otras fechas de mayor demanda–. En este marco, recordó: "Depende del servicio y la cantidad de pasajes que tengamos vendidos, si la gente tiene la posibilidad de comprar con más anticipación, mayores beneficios obtendrá". Aunque aclaró: "Seguramente no va regir para los días de más demanda ni cuando hay recambio de quincena".