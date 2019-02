Aún con limitaciones en la aplicación, Entre Ríos se adapta al carné de conducir digital

Desde que el gobierno nacional lanzó el martes pasado la aplicación para la licencia de conducir digital, que permite llevar en el teléfono móvil parte de la documentación que deben poseer los automovilistas y tiene la misma validez que el carné físico, numerosos conductores intentaron incorporar esta herramienta, a través de la página Mi Argentina , pero fueron pocos los que lo lograron.

A nivel país, el día que se hizo el anuncio el sistema se saturó rápidamente ante la demanda de los conductores que, curiosos por conocer de qué se trata esta función, ingresaron al sitio para incorporarse a la nueva modalidad, que se habilitará en los próximos días, una vez publicada en el Boletín Oficial, y les permitirá exhibir de forma digital su licencia de conducir durante los controles vehiculares.

"El sistema rechaza casi sistemáticamente la verificación de identidad. Deduzco que debe ser por seguridad. Hay que insistir y volver a insistir. En mi caso particular, pude sortear la verificación de la tarjeta del DNI, y pasar a la constatación de fotografía de mi rostro, pero aun no lo reconoce", contó a UNO Pablo López, vecino de Rosario del Tala que terminó desistiendo, al menos por ahora, de gestionar la posibilidad de portar su carné en su celular: "Intenté varias veces el martes y el miércoles y nada. Después de un descanso, volveré a probar", aseguró.

Eduardo Mühn, de Paraná, comentó que en su caso ni siquiera consiguió crear una cuenta para seguir con los pasos subsiguientes. Lidia Hergenreder, docente, tampoco tuvo suerte: "La página estaba saturada", indicó.

Pablo Aristimuño, oriundo de Maciá, también compartió su experiencia: "La página pide identificarse para acceder. Intenté pero no me carga la foto del DNI. Me muestra los datos de la licencia pero no el carné como dice la publicidad", dijo.

Andrés Tedesco vive en la capital entrerriana y fue uno de los pocos que pudo acceder a la licencia digital: "Pude hacerlo, con el documento y foto personal. Costó varios intentos, pero lo logré", aseveró a UNO.





Para qué sirve

Los que también se preparan para la implementación de la nueva opción de llevar la documentación en el teléfono móvil son quienes deben realizar los controles vehiculares. En este contexto, el comisario Fabián Blanco, a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad de Vial de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, refirió a UNO: "Va a venir personal de la Agencia de Seguridad Vial de la Nación y nos van a dar una charla previamente, explicándonos los pasos a tener en cuenta para que podamos conocer si un carné exhibido en el celular realmente está habilitado o no".

Asimismo, adelantó que el encuentro se hará en el transcurso de esta semana, aunque aún no está definida la fecha, y mencionó que todavía no se han topado con ningún automovilista que en algún control quiera anticiparse mostrando la licencia en su dispositivo.

"Esta opción va a ser útil cuando el conductor se olvida el carné que se usa habitualmente, y de esta forma puede comprobar que está habilitado para manejar", evaluó, y aclaró: "Si no lleva la licencia física y no lo descargó tampoco en su celular, todos los puestos tienen Internet y Wi Fi, así que lo puede descargar en el momento, para seguir su viaje sin inconvenientes".

UNO que todavía no han recibido ningún instructivo sobre el tema: "Esto se lanzó a nivel nacional, pero todavía no sabemos cómo vamos a trabajar y si nos van a dar un aparato para escanearlo". A su vez, mencionó: "Si alguien nos presenta el Por su parte, Marcelo Ferro, director del Cuerpo Único de Inspectores de la Municipalidad de Paraná, confió aque todavía no han recibido ningún instructivo sobre el tema: "Esto se lanzó a nivel nacional, pero todavía no sabemos cómo vamos a trabajar y si nos van a dar un aparato para escanearlo". A su vez, mencionó: "Si alguien nos presenta el carné digital , por ahora vamos a pedirle el DNI para verificar que coincida la identidad de quien maneja".

El funcionario, quien trabaja hace 20 años en el área de Tránsito de la comuna, señaló que es habitual que mucha gente se olvide el carné. Al respecto, comentó: "Entre las infracciones más frecuentes que cometen, salen con el carné vencido o no correspondiente a la categoría del vehículo que están manejando, o se lo olvidan en la casa. Nosotros le tenemos que retener sí o sí el vehículo, porque en la actualidad no tenemos la tecnología para saber si la persona está habilitada para manejar".

"Si el tema del carné digital fuera más claro para todos, puede ser una herramienta útil, pero hay mucha confusión todavía sobre cómo se va a implementar. En la dependencia hicimos una prueba para acceder a la aplicación en la página Mi Argentina y no pudimos acceder para gestionar un carné digital. Estimo que va a tardar entre un mes y un mes y medio en normalizarse y que esta función sirva en muchos casos", dijo por último, y recordó que hoy en día el pago y la póliza del seguro se presentan a través del celular cuando se requiere esta documentación en los controles vehiculares efectuados en los distintos operativos.