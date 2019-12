Aumentó en Entre Ríos la demanda de cirugías de adecuación de género

Conforme a lo que establece la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género, desde hace cinco años se realizan en el hospital San Martín, en Paraná cirugías de adecuación de género para pacientes transexuales que lo requieran.

En el marco de los trabajos de investigación que realizan desde el área de Enfermería del nosocomio, se contabilizaron 27 adenomastectomías –cirugía que quita la glándula mamaria–, que son las intervenciones más frecuentes. “La profesional a cargo de realizar este procedimiento es la doctora Graciela Degani, jefa del servicio de Ginecología. Se vienen realizando este tipo de cirugías desde 2014 y a la fecha llevamos 27 adenomastectomías en hombres trans, un caso de trans histerectomía y hemos tenido también un caso de un paciente que se le realizó un implante de mamas”, señaló a UNO Carina Espinosa, jefa del área de Ginecología del servicio de Enfermería.

A su vez, indicó que la demanda creció exponencialmente en estos dos últimos años y en lo que va de 2019 se concretaron ocho operaciones. “Los rangos de edades en promedio son entre los 20 y 30 años. El paciente más joven que tuvimos tiene 18 años y hubo dos personas de 45. No son solo de Entre Ríos, sino que también hemos recibido pacientes de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, ya que la doctora Degani trajo una técnica que ha puesto en práctica con estos pacientes, que es la virilización torácica, que no se realiza en otros hospitales del país”, refirió, y sobre este punto explicó: “Se sacan las mamas y ella hace una reconstrucción de la aureola y el pezón. Desde el aspecto estético, los pacientes vienen en busca de eso, es a lo que quieren llegar. Tenemos que decir que ellos realmente quedan como se quieren ver. Sabemos que en otros lados no se reemplaza la tetilla y queda como algo inconcluso”.

“El San Martín es el único hospital donde se hace esta práctica y cada vez tenemos más pacientes: en 2018 y 2019 se han incrementado muchísimo las cirugías y tenemos cada vez más pacientes, respecto a los primeros años. Siempre apostamos a esto. En el hospital se nos da todo, tenemos los insumos y los recursos humanos”, afirmó.

Asimismo, manifestó: “Son cirugías programadas y realizamos el acompañamiento al paciente y a su familia, y se van muy conformes. Para realizar una adenomastectomía se internan y generalmente permanecen en el hospital entre tres y cinco días. Se hacen los controles correspondientes, y a medida que va evolucionando se van sacando los drenajes y son 5 cinco días como mucho los que pasan para que el paciente reciba el alta, ya que generalmente no hay ninguna complicación”.

Por su parte, Patricia Sanabria, licenciada en Enfermería y supervisora de Atención Primaria del Departamento de Enfermería del hospital San Martín, subrayó: “Por ahí es lo que buscan los pacientes y en el hospital San Martín se tiene en cuenta la cuestión estética, a través de la virilización del tórax, que hace que mejore la autopercepción de las personas”.

En este marco, reflexionó: “Como enfermeros, somos profesionales de la salud, y debemos bregar porque no se vulneren derechos de las personas, que están establecidos por ley. Y la ley establece que deben existir métodos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole que le permitan a la persona mejorar su autopercepción. En este sentido, la identidad de género tiene que ver con la vivencia interna, individual, cómo cada persona lo siente y se autopercibe, que puede ser diferente al sexo asignado al nacimiento”, dijo, en referencia al artículo 2 de la Ley Nº 26.743.

“El equipo de salud está preparado para este procedimiento quirúrgico que se realiza, porque es una práctica más y porque a partir de la ley de identidad de género recibimos una capacitación que nos preparó para esta situación, que no es ajena a las situaciones que van surgiendo social y culturalmente, en la que se deben respetar y considerar las necesidades del paciente al momento de la internación”, dijo, y agregó: “Este programa de capacitación surgió a raíz de la implementación de la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en 2012, y a partir de la cual se establece que tanto las instituciones públicas como privadas se deben adecuar para realizar estas prácticas quirúrgicas en los pacientes que se quieran realizar cirugías que se relacionen con la adecuación de género”.

“Este tema forma parte de los trabajos de investigación que realizamos desde el departamento de Enfermería, en que nos replanteamos las maneras de mejorar la calidad de atención de todos los usuarios que concurren al hospital, y en cómo contribuir a su satisfacción para que logre lo que buscaba en esta cirugía o en cualquier otra”, concluyó.

El departamento de Enfermería realiza aportes a la investigación

Patricia Sanabria, supervisora de Atención Primaria del Departamento de Enfermería del hospital San Martín, contó a UNO que este año se llevó adelante en Paraná la 1ª Jornada de Investigación Anual en Enfermería: “En esta instancia todos los enfermeros trabajamos aspectos que sean relevantes en los diferentes servicios. Se realizaron 25 trabajos de investigación. El objetivo es ver hacia dónde vamos con nuestra tarea, qué propuestas podemos hacer, dándole una formalidad a la tarea a través de estos informes”.

En este marco, explicó: “Nuestros trabajos de investigación tienen que ver con aspectos relevantes relacionados con el cuidado de la salud de las personas y que requieren mayor demanda de atención, no solo vinculados a los aspectos biológicos, sino también psicológicos y emocionales, para así poder abordarlos de manera adecuada”.