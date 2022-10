En coincidencia con el incremento de los precios en naftas y gasoil durante el fin de semana, se instrumentó un ajuste similar en el valor del metro cúbico del Gas Natural Comprimido (GNC). En la capital provincial, el precio ya roza los 90 pesos. Escaló desde los 83.50 pesos que estaba a fin de septiembre, a los 89,90 pesos en promedio, en las distintas estaciones de la capital provincial. Se trata de un incremento del orden del 7,6%. La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) habló con clientes de una estación de servicio ubicada en avenida Laurencena, de Paraná. La mayoría no estaba enterado del nuevo incremento. "Cargo igual porque lo necesito, no me queda otra", indicó uno de los consultados y es la respuesta generalizada.