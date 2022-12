Aumento de casos de Covid-19: "Nos hemos relajado mucho, ya nadie usa el barbijo"

Si bien las razones de este nuevo escenario epidemiológico puede estar sujeto a muchas variables, en la opinión de Bevacqua que haya más contagios en esta época del año “es raro, porque hace calor” aunque adjudicó a las altas temperaturas “que se hayan mantenido cerradas prácticamente la mayoría de las viviendas que tienen aire acondicionado. Entonces, sin el uso del barbijo, sin respetar distancias, con ambientes cerrados por el tema de utilizar el aire, y creo que esto tiene que ver con el aumento que hubo”.

Para la especialista es necesario tomar conciencia de la importancia de las medidas de cuidado personal “como la distancia física y el uso del barbijo, sumado a la ventilación, para bajar la tasa de contagios. Ahora se está aconsejando que en lugares como el transporte público, se debe utilizar el barbijo. Probablemente, dentro de la casa no se use el barbijo, salvo que haya mucha gente, que no haya ventilación y que no se respeten las distancias. Pero en general, tomando esas tres cuestiones, el barbijo, la distancia y la ventilación, sin dudas esto va a bajar”.

Vacunarse, una de las claves

Bevacqua destacó la buena cobertura de vacunas contra el Covid-19 que se alcanzó en el país, y que ello tiene su costado positivo en la baja tasa de mortalidad que se reporta en los últimos informes epidemiológicos. “También las internaciones son muy bajas, lo cual es muy importante”, aclaró.

Explicó que hay personas que decidieron aplicarse una dosis, otras que se dieron las dos y algunas que ninguna. “Es importante que los que se hayan vacunado, se hagan el refuerzo correspondiente, teniendo la precaución que se debe hacer cuatro meses después de la última dosis”, añadió.

Del mismo modo se refirió a las jornadas de vacunación libre que se vienen realizando en Paraná y en diferentes puntos de la provincia. En este marco, destacó el número de personas que acudieron a vacunarse ayer en la capital entrerriana. “Me parece muy bien, es un número alto de personas e incluso se vacunó el fin de semana anterior, también a mucha gente en la Escuela Hogar y en otros centros en jornadas de vacunación libre. Es importante que la gente tome conciencia, vaya, se vacune con los refuerzos necesarios”, enfatizó.

Entre Ríos, en alza

De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Entre Ríos reportó en la semana que va del 5 al 11 de diciembre 108 nuevos casos de coronavirus, es decir el doble de los que se habían notificado una semana atrás. En esta oportunidad no se dieron a conocer nuevos decesos. “No es para preocuparse. El lugar más importante ha sido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los casos se multiplicaron por cuatro. Hubo un aumento en los últimos 15 días en todo el país de aproximadamente el 300%. Es mucho. Entonces hay que cuidarse, hay que tomar en cuenta las nuevas normas del Ministerio de Salud, en relación a quiénes se tienen que hisopar, quiénes no . Y esto es absolutamente importante”, reflexionó.

En cuanto a la circulación de otros virus respiratorios, la especialista recordó que “hubo una excesiva cantidad de personas con Gripe A, inclusive con Gripe B y hay mucha que además la tienen asociada, a la Gripe A con el coronavirus, pero como las normativas y los protocolos vigentes establecen que aquellas personas con más de 50 años que presentan síntomas compatibles con coronavirus, son las que se deben hisopar. O aquellas personas que trabajan con personas vulnerables; el resto no, pero sí se aconseja también que si están con sintomatología de coronavirus no vayan a trabajar por cinco días o 48 horas después que hayan terminado los síntomas”.

Piden completar esquemas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de un comunicado, aconsejaron completar los esquemas de vacunación. La medida implica contar con el esquema inicial (dos o tres dosis según la vacuna aplicada) y los refuerzos según el grupo de edad: dos en la franja etaria de 18 a 50 años y tres para quienes tienen más de 50 años o se encuentran dentro de los grupos de riesgo. En ambos casos, el intervalo indicado es de cuatro meses.

Las autoridades sanitarias remarcaron que durante las últimas semanas ha habido un incremento en la demanda de las vacunas, no sólo por el último refuerzo, sino que la población concurrió a colocarse las dosis que le faltaban.

En tanto que la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), al 12 de diciembre, es del 53,7%.

Se indicó que la tendencia de aumentos de casos de coronavirus es una problemática que se está dando a nivel mundial y que tanto la Argentina como la provincia no son ajenas a esta realidad sanitaria.