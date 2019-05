ATE exigirá una oferta similar al sector docente y UPCN reclamará por los contratados

Con una medida expectativa, los sindicatos de la administración pública se reunirán hoy con el gobierno provincial a la espera de una oferta salarial reformulada en varios de sus puntos, teniendo en cuenta que la última propuesta del 22% viene de ser rechazada. El encuentro será a las 11 en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Los trabajadores representados por la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) y por la Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN ), se opusieron en forma unánime al anterior ofrecimiento del Ejecutivo, dado que en líneas generales no contemplaba la pérdida salarial de 2018 y tampoco contenía una cláusula de revisión en función de la evolución del índice de inflación. Si bien los dirigentes gremiales no lo reconocen, a esta altura de la negociación está pesando el acuerdo que se logró con los docentes, con similar porcentaje de incremento pero donde se reconoció el desfasaje salarial y la cláusula automática de actualización de acuerdo a la pauta de inflación para el segundo semestre.





"Vamos con la expectativa de que hagan una propuesta parecida a la realizada a otros trabajadores estatales. Esperamos que como mínimo nos hagan la misma propuesta como para que la podamos considerar y que en esta ocasión tengan en cuenta a los trabajadores bajo la modalidad de contrato de obra", afirmó el secretario general de ATE, Oscar Muntes.





Mientras se resuelve la cuestión salarial, la organización gremial se declaró en estado de asamblea permanente, una modalidad a la que se plegaron agentes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el hospital San Roque, en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) y en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).





La situación de los trabajadores precarizados visualiza un problema estructural que demuestra la falta de igualdad y de oportunidades entre los agentes de la administración pública. Según Muntes no se cuentan con estadísticas oficiales, en el Estado "hay aproximadamente 1.200 contratados de obra, especialmente en la Secretaría de Producción, Energía, en la Dirección de Arquitectura. Lo mismo sucede en la Casa de la Mujer Inés Londra, en el Consejo de Prevención de la Violencia y algunas áreas están funcionando con mayoría de trabajadores contratados". En cuanto a la vulneración de derechos que significa este vínculo laboral denunció: "No tiene derecho a la licencia, de cobrar en término, de cobrar la misma remuneración que los trabajadores de planta. Tampoco tiene derecho a tener ningún inconveniente. Además cumple con la misma carga horaria o a veces mayor que la de un agente de planta permanente".Son dos los aspectos que se tendrán en cuenta cuando el gobierno, en el caso de así hacerlo, presente el nuevo esquema de recomposición salarial. Primero, la pérdida de poder adquisitivo registrado en 2018, y en segundo término el compromiso de una cláusula gatillo para el segundo semestre. En ese marco, Muntes entendió que "mínimamente tiene que haber una propuesta parecida" a la del sector docente, porque "no puede haber una diferencia tan grande, para que la podamos considerar y avanzar. ¿En dónde están las diferencias? Están en la cláusula gatillo y en el reconocimiento de 2018, sumado a los contratados de obra".La comisión directiva de UPCN se reunió en el marco de un plan de lucha y resolvió hacer una movilización provincial mañana en la ciudad de Paraná."Los cuerpos orgánicos de la Unión coincidieron en la necesidad de endurecer el plan de lucha que venía hasta el momento con asambleas en los lugares de trabajo y retención de servicio en algunos casos, como el Registro Civil, que prevé la medida para el jueves y viernes de 10 a 13", se indicó en un comunicado enviado a"Exigimos el pago urgente de las recategorizaciones, la demora que están teniendo ya es inaceptable. Por otro lado, continuamos con el reclamo de los contratos de obra, la comisión no está dando resultados", sentenció la secretaria gremial, Carina Domínguez.