ATE endureció las medidas de fuerza por el conflicto con e municipio de Paraná

En asamblea, los trabajadores nucleado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidieron endurecer las medidas de protesta

“Se decidió en asamblea reforzar y endurecer las medidas, seguir en la calle manifestando y exigiendo al Ejecutivo que nos den una respuesta, que salga alguien, que den la cara y nos digan cómo vamos a seguir”, dijo a APF Liliana Caraballo, secretaria general de la Junta Interna de ATE en la Municipalidad de Paraná señaló.

Este jueves los trabajadores instalaron una olla popular frente al Palacio municipal. “Ellos son gestión hasta el 10 de diciembre, así que alguien tiene que salir a dar una respuesta, a darnos una fecha para sentarnos a dialogar”, remarcó y sostuvo que “los compañeros quieren saber de la situación porque la ciudad no da más”.

Luego enumeró la situación en algunas áreas municipales. “No sólo lo que sucede con los compañeros de Barrido (que no realizan el servicio de recolección de residuos), sino que además cerraron salas de Jardines Maternales así que hay abandono de personas porque los chicos no pueden comer y no tienen los servicios esenciales. Lo mismo pasa en Salud, que han quedado afuera pediatras, ecógrafos. Eso es abandono de persona así que hasta le cabe una denuncia”, sostuvo la representante gremial.

Respecto a la continuidad de las medidas, Caraballo afirmó que las decisiones se toman en asamblea”. “El ciudadano no puede sufrir más lo que está sufriendo. La basura no da más, mañana es el Día del Empleado Municipal y no se trabaja, y después nos agarra el fin de semana. Esto es un caos. Creo que hoy tiene que salir alguien a dar una respuesta. Que por lo menos diga que el lunes habrá un diálogo”, expresó.

Finalmente confirmó que tampoco tuvieron respuestas al pedido de audiencia solicitado al intendente electo, Adán Bahl.