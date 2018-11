Aserraderos piden declarar la emergencia económica

La Asociación Madereros de Concordia (AMC), que nuclea a los productores de esa ciudad y la región, definió iniciar ayer una protesta para exigir que el gobierno provincial declare la emergencia económica para el sector, severamente afectado por la crisis desde hace varios meses.





Numerosos camiones, tractores y demás maquinarias están apostados desde hace 24 horas en la banquina del kilómetro 250 de la Autovía Nacional N° 14 José Gervasio Artigas y por ahora la medida abarca solo la interrupción del tránsito de camiones vinculados al rubro, a los que se los invita a apoyarlos o que regresen a su punto de origen; a su vez, se está realizando una quema de neumáticos para hacer visible el reclamo y están haciendo entrega de folletería informativa a los demás vehículos que circulan.





No obstante, no descartan endurecer la medida de fuerza y cortar la ruta de manera total a partir del lunes si no tienen una respuesta satisfactoria a sus demandas.





A fines de julio tomaron una definición similar y en ese entonces fueron recibidos pro el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay. Según comentó a UNO Guillermo Brellis, titular de la Asociación que convocó a efectuar la protesta, el funcionario prometió tomar medidas para resolver la situación, pero a la fecha no lograron soluciones. "Entre otros puntos, nos aseguró que iba a anotar a todos los aserraderos como industrias en ATER y no lo hizo, entonces seguimos pagando sumas enormes de Ingresos Brutos", señaló.

"Entregamos un petitorio en julio y seguimos manteniendo los mismos puntos. Ahora volvimos a traer nuestra maquinaria y todos los colegas de los aserraderos nos organizamos para hacer visibles nuestras necesidades", dijo Brellis, quien aseguró que desde hoy la protesta se sentirá con más fuerza, ya que además los referentes de la AMC se sumarán los transportistas del rubro maderero. "Nos van a acompañar en nuestro pedido", indicó al respecto, y adelantó que también van a sumarse los aserraderos de Federación y Chajarí, que están en la misma situación que ellos, y también un grupo importante de citricultores de la zona, que también están afectados por problemáticas similares.





Embed



"Principalmente lo que estamos pidiendo es que el gobernador Gustavo Bordet declare la emergencia económica para el sector, porque nuestra situación es totalmente catastrófica. Estamos a días de cerrar nuestras puertas, no tenemos más recursos para seguir trabajando, agotamos nuestros ahorros tratando de paliar los inconvenientes, tenemos cortadas las cuentas de gasoil, de repuestos, de insumos", aseguró el dirigente, y añadió: "Ya estamos con deudas de tres facturas de luz, y con la segunda quincena que no podemos pagar al personal. Lamentablemente es grave la situación y no tenemos forma de seguir trabajando de esta manera".





Brellis indicó que en Concordia funcionan unos 100 aserraderos, de los cuales 70 forman parte de la Asociación que preside, y aseveró que el sector genera en la ciudad unos 5.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. "Incluyen la explotación de montes, el transporte, los insumos, los negocios que nos abastecen. Son unas 5.000 familias las que trabajan en el sector y que actualmente se ven afectadas", subrayó.





También refirió que en la actualidad "un aserradero con 15 empleados trabajando tiene una pérdida de 10.000 pesos por día" y sostuvo: "Hace seis meses que venimos con la misma pérdida, se nos acabaron todos los recursos y no nos queda otra que cerrar, porque es imposible acceder a un crédito. Además, recibimos boletas de luz que superan los 100.000 pesos y exigimos ser reconocidos como industrias. Al no ser contemplados como tales, quedamos afuera del subsidio del 15% de energía al que acceden las industrias, además de no quedar exceptuados de pagar Ingresos Brutos".





En este marco, explicó que el impedimento para tener esta categoría es de orden "burocrático": "Estamos inscriptos simplemente como aserraderos y esto hace que nos superen las multas por este impuesto. Son deudas que tenemos con ATER y resultan impagables. Se fueron generando desde 2012 y pedimos que prescriban, porque sino nos sirve de nada que nos reconozcan como industria", explicó.





La protesta, que evidencia el ahogo económico del grueso del sector en la región, se da cuando apenas hace días partió un barco desde el puerto de Concepción del Uruguay, con un importante cargamento de 19.000 toneladas de madera entrerriana hacia China. Sobre este punto, Brellis fustigó que es otra cuestión a la que están vedados por no conseguir estar inscriptos como industrias.





El sector tiene puestas las expectativas en una reunión que mantendrán el viernes con el secretario de Producción de la Provincia, Álvaro Gabás, quien visitará Concordia para escuchar las inquietudes de los madereros y ver de qué forma pueden avanzar en la inscripción de sus empresas como industrias, con la correspondiente certificación: "Nos toman como informales y esperamos que esto se reviera. El viernes se lo vamos a plantear a Álvaro Gabás. Tenemos buena relación con él y esperemos que nos ayude con esto", manifestó Brellis, y aclaró: "Además, nos cuesta hacer los trámites, porque nosotros manejamos nuestros tractores, nuestras cargadoras y machimbradoras y no tenemos tiempo".





Asimismo, sostuvo que quieren ser recibidos por Bordet: "Necesitamos que el gobernador Bordet se haga un tiempito en su agenda y que por favor nos pueda escuchar, que entienda lo que estamos pasando y nos ayude, más sabiendo que tanto él como Ballay son de Concordia y saben bien cómo es la situación".





El referente del sector indicó que los 70 aserraderos que integran la Asociación de Madereros de Concordia, entre 25 y 30 están parados y a punto de cerrar definitivamente: "Yo soy uno de ellos. Me dedico a esto hace 15 años y no tengo actividad alguna en este momento. En la zona abastecemos al mercado interno y hoy la demanda cayó a un 30%. En este contexto tenemos que competir con el resto de los aserraderos de Entre Ríos y también con los de Misiones y Corriente. Aparte, los grandes aserraderos logran posicionarse porque consiguen producir con costos más bajos", afirmó por último.